Bilim insanından şoke edici iddia: “Önümüzdeki 20 yıl içinde yaşlanmayı önleyebiliriz”

Altos Labs ile çalışan 61 yaşındaki İspanyol araştırmacı Juan Carlos Izpisua, yaşlanmanın 20 yıl içinde önlenebileceğini iddia ediyor. Izpisua, yaşı tersine çevirme ile ilgili yaptığı çalışmalar için "başarıya yaklaşıyor olabiliriz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin insanları arasında olan Jeff Bezos’un da ocak ayında yatırım yaptığı Altos Labs, insan vücudunun bir kısmını veya tamamını gençleştirmeye odaklanıyor. Altos Labs’te en iyi bilim insanları, insan vücudunu ve organlarını sağlıklı tutmanın yollarını aramak için bir araya getirilirken Bezos da bu girişimi 230 milyon sterlinle desteklemişti.

Altos Labs’ten Izpisu, insanların daha uzun ve daha sağlıklı yaşamalarını sağlamak isteyen girişimin hedefine yaklaşıyor olabileceğini söyledi.

FARELER ÜZERİNDEKİ DENEMELER BAŞARILI

Izpisua, EL PAÍS’e verdiği demeçte, “Yirmi yıl içinde yalnızca semptomları tedavi etmekle kalmayıp aynı zamanda hastalıkları ve yaşlanmayı hücresel gençleştirme yoluyla öngörebilen, önleyebilen ve tedavi edebilen araçlara sahip olacağımıza inanıyorum” dedi.

Izpisua’nın açıklaması, kendisinin ve ekibinin farelerde yaşlanma belirtilerini tersine çevirebildiği başarılı deneylerin ardından geldi. Testler, ara sıra dört gençleştirici genin etkinleştirilmesine dayanıyor. Izpisua ve ekibi, farelerin genetik olarak yaşlanmalarına rağmen yüzde 30 daha uzun yaşayabildiklerini buldu.

NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM İNSANLARI ÇALIŞIYOR

Izpisua’nın ekibi, dört geni aralıklı olarak aktive etti. Bunu 35 insan yılına eşdeğer bir süre boyunca yaptılar. Sonuçlarda da cilt ve böbrekler gibi farklı doku türlerinde gençleştirici etkiler gözlemlendi. Bu yöntemin, insanlarda yaşlanmayı önlemeye yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Izpisua, Altos Labs tarafından işe alınan birkaç yüksek profilli bilim insanından sadece biri. Altos laboratuvarları, İspanyol araştırmacının yanı sıra Frances Arnold, Jennifer Doudna, Shinya Yamanaka ve David Baltimore gibi dört Nobel ödüllü bilim insanını da işe aldı.

Ancak Altos Labs, bir yandan da son derece gizemli bir duruş sergiliyor. Örneğin; şu anda, laboratuvarı kimin çalıştırdığına dair hiçbir bilgi yok. Laboratuvar, amacını açıklamasına rağmen, arkasında kimin olduğuna dair çok az ayrıntı paylaştı.

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