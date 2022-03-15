Çerkezoğlu: Grevin nasıl yapıldığını herkese gösteriyoruz

Sağlık emekçileri, ağır ve kötü çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla 14 Mart Tıp Bayramı’nda başlattıkları iş bırakma eylemini bugün de devam ettiriyor. İzmir'de sağlıkçıların eylemine katılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye'nin dört bir tarafında yapılan grevlere dikkat çekerek, "Sağlık emekçileri yan yana geldiğinde grevin nasıl yapıldığını İstanbul'dan İzmir'e, Diyarbakır'dan Hakkari'ye, Adana'dan Samsun'a kadar 2 gündür herkese gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kemal ATLAN

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Tıp Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünde, sağlık çalışanları haklarının ve şartlarının iyileştirilmesi için dün başlattıkları ülke genelindeki eylemlerini bugün de sürdürdü.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde poliklinikler önünde toplanan sağlık çalışanları, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla eyleme katıldı.

“GREVİN NASIL YAPILDIĞINI 2 GÜNDÜR HERKESE GÖSTERİYORUZ”

“İşçi sınıfının, emekçilerin emeğini, ekmeğini korumak için en temel kazanılmış hakkı olan hak grevini yasaklayanlar görsünler” diyen Çerkezoğlu,

“Halkımızın sağlık hakkına sahip çıkmak için, hastanelerimize sahip çıkmak için, emeğimize, ekmeğimize sahip çıkmak için sağlık emekçileri yan yana geldiğinde grevin nasıl yapıldığını Türkiye’nin dört bir tarafında; İstanbul’dan İzmir’e, Diyarbakır’dan Hakkari’ye, Adana’dan Samsun’a kadar 2 gündür herkese gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTİYORLAR

Eskişehir’de Yunus Emre Devlet Hastanesi poliklinikler önünde toplanan sağlık çalışanları da özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti.

Eskişehir Bilecik Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası Eskişehir Şubesi üyesi sağlık çalışanları özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla dün başlattıkları iş bırakma eyleminin ikinci gününde eylemlerini devam ettirdi.

BİRLEŞİRSEK KAZANIRIZ

Sağlık emekçileri, ağır ve kötü çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla 14 Mart Tıp Bayramı'nda başlattıkları iş bırakma eylemini bugün de devam ettiriyor. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Poliklinikler önünde gerçekleşen eyleme, Eskişehir Bilecik Tabip Odası (EBTO) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Sendikası Eskişehir üyeleri katıldı.

Eyleme katılanlar, ‘Sağlıkta özelleştirme ve güvencesiz çalışmaya hayır', ‘Birleşirsek kazanırız', ‘Vazgeçmiyoruz. Oyalama değil, haklarımızı istiyoruz' yazılı pankart açarak, ‘Birleşirsek kazanırız’ sloganı attı. SES Eskişehir Şube Sekreteri Bülent Yıldırım, şiddetsiz ve güvenli bir çalışma ortamı için yeni ve etkili ‘Sağlıkta Şiddet Yasası' çıkarılmasını, mobbing ve baskıların son bulmasını istediklerini söyledi.

‘GİDİYORLARSA GİTSİNLER’ SÖYLEMİYLE SARSILDIK AMA ŞAŞIRMADIK

Açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Giderlerse gitsinler’ sözüne de tepki gösteren Yıldırm,

“Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, artık en temel insani hakkımız olan yaşam hakkımızı dahi koruyamayan sağlık politikacılarına, acil sorunlarımızın çözümü için derhal harekete geçmelerini yoksa sağlık sisteminin onarılamaz yaralar alacağını uyarı grevlerimizle defalarca hatırlattık.

Bizleri dinlemek, çözüm üretmek yerine Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bir görüş yazısıyla sağlık emekçilerinin haklı taleplerini ve mücadelesini bastırma, sınırlandırma çabasına girmiş, gözdağı vermeye çalışmıştır.

En son icraat olarak Cumhurbaşkanı tarafından hekimlerin emeğini, niteliğini, değerini ve kamusal sağlık hizmetlerini hiçe sayan ‘Gidiyorsa gitsinler’ söylemiyle adeta sarsıldık ama şaşırmadık” şeklinde konuştu.

YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTİYORUZ

Sağlık emekçilerinin salgın başladığından itibaren ‘Yaşamak ve yaşatmak’ istediğini ifade eden Yıldırım sağlık emekçilerinin taleplerini şu şekilde sıraladı:

* Şiddetsiz ve güvenli bir çalışma ortamı için yeni ve etkili “Sağlıkta Şiddet Yasası” çıkarılsın, mobbing ve baskılar son bulsun.

* Performans, ek ödeme değil, insanca yaşamaya yetecek, yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyacak temel ücret sağlansın.

* 3600'den 7200 kadar kademeli ek gösterge uygulansın.

* Fiili hizmet süresi (yıpranma payı) sağlık hizmetlerinde çalışan tüm emekçilere yıllık 90 gün üzerinden tam olarak uygulansın.

* OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdamı yapılsın. Taşeron çalışma ortadan kaldırılsın.

* Toplumsal sağlık için güçlü ve etkin birinci basamak sağlık örgütlenmesi sağlansın. Ceza yönetmeliği kaldırılsın.

* Özgür ve bilimsel çalışma ortamı için meslek örgütleri üzerindeki baskılara son verilsin.

* Liyakatsiz atamalara, tip sözleşme dayatmalarına, tıp ve sağlık bilimleri eğitimlerini niteliksizleştiren, altyapısı uygun olmayan tıp fakültelerinin, eczacılık fakültelerinin, diş hekimliği fakültelerinin, hemşirelik fakültelerinin, sağlık bilimleri fakültelerinin ve sağlık meslek yüksekokullarının açılmalarına son verilsin.

* Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin.

* Haklarında kesinleşmiş yargı karar bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın.

* Sağlık hizmeti için ödediğimiz vergiler, katkı katılım payları ve ilave ücretler kaldırılsın

* Şehir hastanelerine, özel hastanelere aktarılan teşvik ve bütçeler kamu sağlık kurumlarına aktarılsın.

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