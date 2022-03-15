Corona virüsü resmen geri döndü: Çin’de iki yılın en yüksek vaka sayısına ulaşıldı

Çin'de tespit edilen corona virüsü vakaları bugün keskin artış kaydetti. Yeni vakalar ülkenin kuzeydoğusunda hızlanan salgın nedeniyle bir gün öncesine kıyasla iki kattan fazla artarak iki yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Sozcu.com.tr

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün 12’den fazla eyalet ve belediyede toplam 3,507 vakanın tespit edildiği açıkladı. Ülkede bir önceki gün 1,337 vaka bildirilmişti.

Çin’de dün bildirilen yeni semptomatik vakaların yaklaşık %90’ı kuzeydoğudaki Jilin eyaletinde görüldü.

Jilin’de yaşayanların polise haber vermeksizin eyaletten ayrılması ve eyalet içinde seyahat etmesi yasaklandı.

Çin’de bildirilen vaka sayıları diğer ülkelerin oldukça altında kalıyor. Ancak sağlık uzmanları vakaların artış kaydetmesi halinde Pekin’in her yerel salgın ile yerinde mücadele olarak tarif edilen “dinamik mücadele” modelinin hâlâ geçerli olup olmadığının sorgulanabileceğini belirttiler.

Çin’in kuzeybatısındaki Lanzhou Üniversitesi tarafından yapılan corona virüsü tahmin sistemine göre, salgın toplam vakaların yaklaşık 35,000’e ulaşmasının ardından Nisan ayı başlarında kontrol altına alınabilecek.

Lanzhou Üniversitesi dün yayınladığı son değerlendirmesinde, Çin’in pandeminin başladığı 2020’den bu yana en büyük salgınla karşı karşıya olmasına rağmen, katı kısıtlamalar yürürlükte kaldığı sürece vaka sayısını kontrol altına alabileceğini belirtti.

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