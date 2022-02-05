Fazladan ölümler tekrar yükselişe geçti
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Gurubu üyesi Güçlü Yaman, 26 Ocak-1 Şubat haftasında 24 ildeki fazladan ölümlerin önceki haftaya göre yüzde 27 arttığını açıkladı.
TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Güçlü Yaman 26 Ocak-1 Şubat haftasında Türkiye için hesaplanan fazladan ölümlerin resmi Covid-19 ölümlerinin 2.6 katı olduğunu açıkladı.
“RESMİ COVID ÖLÜMLERİNİN 2,6 KATI OLDU”
Yaman, Twitter hesabından istatistik paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
* 26 Ocak-1 Şubat haftasında 24 ildeki fazladan ölümler önceki haftaya göre yüzde 27 arttı. Bu illerdeki toplam ölümler önceki 3 yıl ortalamasının yüzde 35 üzerine çıktı.
* Bu hafta Türkiye için hesaplanan fazladan ölümler, resmi Covid ölümlerinin 2,6 katı oldu.