Grip ve coronaya karşı kurtarıcı önlemler

Dr. Jenna Macciochi; grip, soğuk algınlığı ya da corona virüs hastalığını hafif ve orta seviyede geçirenlere yardımcı olabilecek çeşitli önlemler sıraladı.

Sozcu.com.tr

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İyi beslenmek ve aktif bir yaşam sürmek, bağışıklık sistemini güçlendirip enfeksiyonlara karşı direnç kazanmak için uygulanması gereken iki anahtar adım. The Daily Mail’de yer alan habere göre bağışıklık sisteminizi korumanız hasta olmayacağınız anlamına gelmiyor. Ama vücudunuzun zorluklara etkili bir şekilde yanıt vermesini, hava değişikliği gibi durumlara uyum sağlamasını ve daha sağlıklı bir bünyeye sahip olmanızı sağlıyor.

Bağışıklık zindeliğinin anahtarı olan fiziksel olarak aktif ve besleyici bağırsak bakterileri olmanın yanı sıra, enfeksiyondan korunmak için atabileceğiniz belirli adımlar var.

İşte bağışıklık sisteminizi güçlendirerek corona virüs ya da grip gibi hastalıkları daha hafif atlatmanıza yardımcı olacak bazı yöntemler…

İlk başta, temel vitamin ve minerallerdeki eksikliklerinizi telafi etmeniz büyük önem taşır. Soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolu enfeksiyonları söz konusu olduğunda, D vitamini takviyesi önemlidir.

Araştırmalara göre yaklaşık beş kişiden biri, bağışıklık savunmasını azaltacak kadar düşük D vitamini seviyelerine sahip. Bu nedenle yıl boyunca D vitamini düzeyinizi takip edip gerekli durumlarda takviyesini yapmanız gerekir.

Antikor oluşturmaya ve dokuları onarmaya yardımcı olan proteine ve hücrelerdeki belirli virüsleri etkisiz hale getirebilen Omega-3 yağlarına öncelik vermek de oldukça iyi bir fikir.

Hasta olduğunuzda bağışıklık sisteminiz patojenlerle savaşmak, semptomları hafifletmek ve sağlığınızı size geri kazandırmak için sağlıklı bir diyete, bolca uykuya ve az strese ihtiyaç duyar.

HASTALANDIYSANIZ BU NOKTALARA DİKKAT EDİN

Ateşi kabul edin: Ateş, bağışıklık sisteminin işini yaptığının bir belirtisidir ve genellikle ateşin kendi seyrinde devam etmesine izin vermekte sorun yoktur. Son araştırmalar, çok rahatsız edici hale gelmedikçe ateşi düşürmek için parasetamol gibi ilaçları almamanız gerektiğini gösteriyor.

Dinlenme ve uykuya öncelik verin: Bir enfeksiyonla savaşırken uyku her zamankinden daha önemlidir, ancak enfeksiyon uykuyu bozar. Aslında, uyku düzeninizdeki değişiklikler enfeksiyonun erken bir göstergesi olabilir. Enfeksiyonla savaşmak genellikle daha fazla uyku gerektirir, bu nedenle enfeksiyonla savaşan bağışıklık hücreleri beyindeki nöronlar üzerinde hareket ederek uykuyu artırma sinyalini verdiği ve uyanmayı teşvik eden kimyasal mesajları azalttığı için uykulu hissetmeniz olasıdır.

Uyku, bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşan daha fazla madde üretmesine izin vermenin yanı sıra, T hücresi tepkinizi geliştirmek için gerekli olan beyin habercilerinin oluşumuna da yardımcı olur. Dinlenmek gerçekten en iyi ilaçtır.

Bol sıvı tüketin: Bunun size her zaman söylenmesinin nedeni, hidrasyonun mukus zarlarınızı yumuşak ve nemli tutması sonucunda bu bariyerin enfeksiyona direnmesine yardımcı olmasıdır. Ayrıca vücuttaki kan ve lenf akışı için de önemlidir. Dokuları yüksek oksijenli tutar ve bağışıklık hücrelerinin gözetimlerini gerçekleştirmesine izin verir.

İYİLEŞMEK İÇİN YEMEK YİYİN

İştah, sindirim sistemi tarafından kullanılan enerjiyi korumak için koruyucu bir mekanizma haline geldiğinden hasta olduğunuzda doğal olarak bastırılır.

Vücudunuzun hasta olduğunuzda yaptığı ekstra talepleri destekleyebilen ve iltihaplanmayı dengelemeye yardımcı olan çeşitli besinler vardır. Bağışıklık sisteminizin mikroplara tepkisi, ancak kronikleşirse, aynı zamanda ciddi hastalıklar için temel risk faktörüdür, semptomların giderilmesini sağlar ve muhtemelen hastalığın süresini kısaltmaya yardımcı olur.

Yiyeceğiniz besinlerde yer almasına özen göstereceğiniz takviyeler…

Protein

C Vitamini

Çinko

Selenyum

Orman meyveleri

İYİLEŞME YOLUNDAYKEN…

Akut bir enfeksiyon düzelmeye başladığında, odağınızı, bağışıklık tepkinizin tetiklemiş olabileceği herhangi bir iltihabı önlemeye kaydırabilirsiniz. Yine, dinlenme ve uykuya öncelik vermek önemlidir.

Omega-3: Takviyelerde veya yağlı balıklarda bulabileceğiniz Omega-3’ler, iltihaplanma sürecini kontrolden çıkmadan ve hücrelere zarar vermeden önce önleme yetenekleri nedeniyle sağlığınıza kavuşmanız için en iyi seçimdir. Normal doz her gün 250-500 mg (kombine EPA ve DHA) iken, enfeksiyondan iyileşirken 1-3 gr. kısa vadede kullanıldığında olumlu bir etki yaratabilir (günde 3 gramdan fazla almayın).

Bromelain: Ananas bitkisinin meyvesinden veya sapından elde edilen bir enzim olan Bromelain’in yaralanmalarda, enfeksiyonlarda ve solunum yolu hastalıklarında klinik fayda gösterdiği biliniyor.

Bu desteklere başvurmadan önce yine doktorunuzdan görüş almayı ihmal etmemelisiniz.

DOĞAL İLAÇLAR DESTEKÇİNİZ

Küçük enfeksiyonlarla uğraşırken, patojenlerle etkili bir şekilde mücadele ettiği gösterilen bazı doğal antimikrobiyaller vardır…

Kekik yağı: İki güçlü antibakteriyel bileşik olan karvakrol ve timol içerir. Güvenilir bir aktardan terapötik dereceli yağ arayın ve 14 gün boyunca günde bir ila iki damla alın.

Bal: Çocuklarda boğaz ağrısı ve öksürük ile mücadelede reçetesiz satılan ilaçlara daha iyi bir alternatif olduğu ortaya çıkmıştır. Hasta olduğunuzda günde 1 çay kaşığı kadar alın; yatıştırıcı bir karışım için limon ve zencefil ile karıştırın. Manuka balı, yaraları iyileştirmek için artan bilimsel kanıtlarla zengin bir antimikrobiyal kaynaktır.

Sarımsak: Üst solunum yolu virüslerini tedavi etmek ve önlemek için antimikrobiyal etkileri olan allisin gibi bileşikler içerir. Doğrayın veya ezin, ardından allisin üreten reaksiyonun oluşmasına izin vermek için birkaç dakika bekledikten sonra tüketin.

Zerdeçal: Zerdeçaldaki aktif kurkuminoidler, antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Zerdeçal bir tutam karabiber ile eşleştirildiğinde vücudunuz yüzde 2.000’e kadar daha fazla emer. Enflamasyonu azaltmak için bu takviye günde iki kez 500 mg dozlarda alınabilir.

Zencefil, kakule, okaliptüs ve karanfil gibi baharatları yemeklere veya içeceklere eklediğinizde mikropların birbirleriyle iletişim sürecini engelleyerek ağrı ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilirsiniz.

Mantarlar ve mayalar: Bu besinler çok sayıda antimikrobiyal özellik sunar. Ekstra stres, enfeksiyon riski veya soğuk algınlığı veya diğer küçük bir enfeksiyonun ilk belirtisinde daha fazla mantar yemeyi deneyin.

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