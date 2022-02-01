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İspanya’da günlük vaka sayısı 60 binin üzerinde

İspanya'da son 24 saatte 60 binden fazla insanda corona virüsü tespit edildi.

Sozcu.com.tr
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İspanya’da günlük vaka sayısı 60 binin üzerinde

İspanya’da son 24 saatte yapılan Covid-19 testlerinde 60 bin 707 kişinin sonucu pozitif çıktı. Yetkililer, son 24 saat içinde 87 kişinin corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, pandeminin başlamasından bu yana ülkede toplam pozitif vaka sayısı 9 milyon 961 bini geçerken, 93 bin 225 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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