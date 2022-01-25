Korkutan araştırma: Omicron diğer varyantlardan daha uzun süre yüzeyde kalıyor

Japonya'da yapılan bir araştırma Alfa, Beta, Delta ve Omicron varyantının farklı yüzeylerde kalma süresini karşılaştırdı. Araştırma sonucunda Omicron varyantının yaklaşık 21 saat yüzeyde kaldığı tespit edildi.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınının başladığı günlerde sık sık gündeme gelen “Corona yüzeyden/paketlerden/kapı kolundan bulaşıyor” açıklamaları zaman içinde geçerliliğini yitirse de Japonya’da yapılan bir araştırma bu tartışmayı yeniden alevlendirdi…

Henüz belirli incelemelerden geçmemiş araştırmaların yayınlandığı bilim ve tıp platformu bioRxiv’de yayınlanan bir araştırmada Wuhan’da tespit edilen SARS-CoV-2, Alfa, Beta, Delta ve Omicron varyantları karşılaştırıldı.

Bu virüslerin yüzeylerde kalma süresi ve bulaşıcılık seviyeleri kıyaslanırken, bilim insanları insan cildini modelledi ve plastik yüzeyler hazırlayarak virüslerin çevresel istikrarını mercek altına aldı.

Bilim insanları Ryohei Hirose, Yoshito Itoh, Hiroshi Ikegaya, Hajime Miyazaki, Naoto Watanabe, Takuma Yoshida, Risa Bandou, Tomo Daidoji, Takaaki Nakaya imzalı araştırmada Omicron varyantının önceki türlere göre yüzeyde daha uzun süre kaldığı belirlendi. Öte yandan bilim insanları alkol bazlı dezenfektan, etanol ve isopropanolün virüsü öldürücü etkisi de mercek altına alındı.

DELTA 16 SAAT, OMICRON 21 SAAT

Plastik yüzeyde Wuhan, Alfa, Beta, Gama, Delta ve Omicron varyantlarının sırasıyla, 56 saat, 191.3 saat, 156 saat, 59.3 saat, 114 saat ve 193.5 saat kaldığı görüldü.

İnsan cildi üzerinde ise Wuhan, Alfa, Beta, Gama, Delta ve Omicron varyantları sırasıyla 8.6 saat, 19.6 saat, 19.1 saat, 11 saat, 16.8 saat ve 21.1 saat kaldı. Omicron varyantı en uzun süre kalan varyant olarak dikkat çekti.

DEZENFEKTANLAR ETKİLİ

Öte yandan dezenfektanların da bütün virüs varyantlarına karşı etkili olduğu belirtilirken, mutasyona uğramış varyantların Wuhan’da tespit edilen ilk virüsten biraz daha dayanıklı olduğuna vurgu yapıldı.

Bilim insanları araştırma sonucunda varyantların orijinal virüsten daha dayanıklı olduğuna ve daha uzun süre kaldığına dikkat çekerken Omicron varyantının en dayanıklı olduğu kayıtlara geçti. Bilim insanları Omicron’un bu özelliği sebebiyle baskın varyant olduğunu da belirtti.

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