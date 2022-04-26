Maske yasağı kalktı mı? Uçak, otobüs ve okullarda maske yasağı kalktı mı?

Corona virüs salgını ile hayatımıza giren maske kullanımı yaklaşık 2 yıldır zorunlu tutulurken, geçtiğimiz haftalarda maske zorunluluğu kalktı. Maske zorunluluğu okul, hastane ve toplu taşımada devam ediyor ancak bugün gerçekleştirilecek bilim kurulu toplantısı sonrasında değişmesi bekleniyor.

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Bilim Kurulu, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaları tekrar değerlendirerek geçtiğimiz haftalarda maske zorunluluğunun kalktığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı da maskenin nerelerde takılmaya devam edileceğini belirten genelgeyi yayımladı.

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırıldı.

* Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacak.

* Yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecek.

UÇAK, OTOBÜS VE OKULLARDA MASKE KALDIRILDI MI?

Salgın döneminin yeni yol haritasının belirlendiği toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Birazdan açıklayacağımız kararlar tam mutabakatla alınan kararlar değil. Bazı bilim adamları farklı görüşlere sahip. Biz Sağlık Bakanlığı olarak şu kararları aldık;

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

2.Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

*Özellikle mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda; yani mesafe korunamıyorsa uçak, otobüs, tiyatro, sinema gibi sağlık kuruluşları gibi alanlarda, okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz.

*Bunun dışında kapalı alan olup, mesafe korunabiliyor ise o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz.

*Maske hayatımızdan çıktı mı? Hayatımızdan çıkmadı; ama maskeyi nerede gerekiyorsa, gerekli olan ortamda özellikle büyüklerimizi riskli olanları korumak adına yanımızda taşımak gerektiğini söylüyoruz.

*Kapalı alanlarla ilgili hem uçak hem otobüs hem servis gibi, sinema, tiyatro, sağlık kuruluşları, okulların kapalı alanları gibi mesafenin korunamadığı yerlerde maske kullanmak elbette zorunludur.

MASKE YASAĞI BİLİM KURULUNDA GÖRÜŞÜLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman Valiliği ziyareti sonrası basın açıklaması yaptı…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Okullarda maske olmak üzere pek çok konu değerlendirilecek” diye konuştu.

Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

*Hastane yükümüzün çok azaldığını artık biliyoruz. Bir taraftan da etkili olan aşılarımızın olduğunu biliyoruz. 3 çeşit aşımız biliyorsunuz vatandaşımızın tercihine sunuluyor.

*Bu anlamda TURKOVAC aşımız da üretilmeye devam ediyor. Herhangi bir tedarik sorunun olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.

*Özellikle bu dönemde vatandaşlarımızın, hele belli bir yaş üzerinde olan, ek hastalığı olan vatandaşlarımızın asla ve asla hatırlatmak dozlarını ihmal etmemeleri gerekiyor.

*Yani salgın bitiyor artık aşıya ihtiyaç kalmadı gibi düşünmemeliyiz. Aşılı olan vatandaşlarımızın özellikle akciğer enfeksiyonunun daha az olduğunu hatta akciğere inmediğini biliyoruz.

*TURKOVAC’ın da özellikle Omikron varyantına önemli oranda etkili olduğunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Güvenle herkesin kullanması gerektiğinin altını çiziyorum.

*Hastane yükünün çok azaldığını, 21 ilimizdeki yoğun bakımların kapatılmaya doğru gittiğini ve bu süreçte özellikle ilk pikten sonra şu an Türkiye'de hastane yükünün en az olduğunu dönemi yaşıyoruz.

* Bu, son derece önemli. Halen Avrupa'da ve bir çok ülkede vaka sayılarını ve hastane yükünü hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin geldiği noktayı önemli buluyorum.