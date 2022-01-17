Moderna CEO’sundan Omicron aşısı müjdesi: Martta kullanıma başlanacak

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'dan Omicron varyantı için aşı müjdesi geldi.

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mRNA teknolojisi ile corona virüsü aşısı üreten ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel Omicron varyantına karşı geliştirilen aşının Mart ayında kullanıma alınması için önemli adımların tamamlanacağı müjdesi verdi.

Bancel, Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Aşı bitiyor… önümüzdeki haftalarda kliniğe teslim edilecek. Mart ayında, sonraki adımları belirlemek için düzenleyicilerle paylaşacak verilere sahip olmayı umuyoruz.” dedi.

Moderna, grip aşısı ile COVID-19’a karşı destekleyici dozu birleştiren tek bir aşı geliştirdiklerini de açıkladı.

2023 SONBAHARINA KADAR KULLANIMA SUNULACAK

Bancel, en iyi senaryoya göre, birleşik COVID/grip aşısının en azından bazı ülkelerde 2023 sonbaharına kadar kullanıma sunulacağını söyledi.

Moderna CEO’su; “Amacımız, iki ya da üç doz aşı yaptırmak istememeleri gibi sorunları ortadan kaldırmak için tek bir kullanımla aynı etkiyi sağlayan güçlendiriciye sahip olabilmek.” dedi.

Birçok ülke, vatandaşlarına, özellikle yaşlı bireylere ve bağışıklığı baskılanmış kişilere halihazırda üçüncü bir doz COVID-19 aşısı sunarken, İsrail vatandaşlarına dördüncü doz aşı için randevuları açtı.

DÖRDÜNCÜ DOZ AŞI TARTIŞMASI

Ocak ayının başlarında, Moderna’nın CEO’su, COVID-19’a karşı güçlendiricilerin etkinliğinin önümüzdeki birkaç ay içinde azalması muhtemel olduğundan, insanların 2022 sonbaharında dördüncü bir atışa ihtiyaç duyabileceğini söylemişti.

Bununla birlikte, takviye doz aşılar, bazı hastalık uzmanlarının şüpheleriyle karşılandı.

Aynı etkinlikte konuşan ABD’li üst düzey bulaşıcı hastalık uzmanı Anthony Fauci, tekrarlanan takviye dozlarının bağışıklık sistemini olumsuz etkileyeceğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.”

Fauci, amacın, birden fazla potansiyel değişkene karşı bir tepki uyandıran bir güçlendiriciye sahip olmak olması gerektiğini söyledi.

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