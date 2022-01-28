Ocak ayında 10 sağlık çalışanı Covid-19’dan öldü

Türkiye'de Covid-19 pandemisi başlangıcından bugüne 543 sağlıkçı hayatını kaybetti. Sadece 2022 Ocak ayında hekim, eczacı, ve tekniker olmak üzere 10 sağlık çalışanı Covid-19'dan öldü.

Halil ATAŞ

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Türkiye’de pandeminin başlangıcında bugüne 543 sağlık çalışanı Covid-19’a yakalanarak hayatını kaybetti.

SON BİR HAFTADA 4 SAĞLIK ÇALIŞANI COVID’DEN ÖLDÜ

Sadece 2022 Ocak ayında hekim, eczacı, ve tekniker olmak üzere 10 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Son bir hafta içinde ise İstanbul’da Diş Hekimi Rahmi Köksal (71), SBÜ Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kurt (69), Bursa’da Güllük Aile Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Zehra Öztürk (50), Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi Radyoloji Teknisyeni Şahin Salman (48) Covid-19’a yakalanarak öldü.

ÜÇ YILDA 543 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Türk Tabipleri Birliği’nin verilerine göre, pandeminin başlangıcı olan 2020’den bugüne 543 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.