Sağlık Bakanlığı atama başvurusu son günü! Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı atama takvimi belli oldu. Sağlık Bakanlığı atama başvurusu 8 Mart 2022 – 14 Mart 2022 Salı tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak. Sağlık Bakanlığı atama kurası 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

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Sağlık Bakanlığı tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme işlemi gerçekleştirecek. Kura çekimi eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak, diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacak. Sağlık Bakanlığı atama kurası 31 Mart Perşembe günü çekilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURU EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvurular 8 Mart 2022 Salı – 14 Eylül 2022 Pazartesi (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TAKVİMİ

* 08 Mart 2022 Salı – 14 Mart 2022 Pazartesi Saat 18:00’e kadar PBS üzerinden başvuruların yapılması

* 24 Mart 2022 Perşembe: Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

* 24 Mart 2022 – 25 Mart 2022 Saat 18:00’e kadar: İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması

* 30 Mart Çarşamba: İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

* 31 Mart 2022 PERŞEMBE KURA TARİHİ

* 15 Nisan 2022 Cuma saat 18:00: Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati (Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 14 Mart 2022 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)