Sağlık Bakanlığı bütçesinin beşte biri 13 binaya ayrıldı

TBMM Genel Kurulu’nda, hekimlerin sorunlarının çözümüne yönelik istenen Meclis Araştırması hakkında söz alan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan Kabukcuoğlu, 13 şehir hastanesinin Sağlık Bakanlığı bütçesinin beşte 1'ini tükettiğini vurguladı. Kabukcuoğlu, "Koskoca bir Sağlık Bakanlığı bütçesinin beşte 1'inin 13 binaya ayrılması reva mıdır? diye sordu.

Kemal ATLAN

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İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Meclis’te hekimlerin sorunlarının çözümüne yönelik yaptığı konuşmada, AKP’nin hekimlerin sorunlarına çare olamadığını söyledi.

“SAĞLIKÇILARIN SORUNLARI YUMAK YUMAK”

Ülkede, uzman hekiminden profesörüne, yoksulluk sınırının üstünde ücret alan sağlık çalışanının olmadığını belirten Kabukcuoğlu,

”Ülkemizde yoksulluk sınırının üstünde ücret alan sağlık çalışanı yoktur, uzman hekim için de böyledir profesör için de böyledir. Sağlık çalışanları hayatlarını idame ettirme derdindedir, hayatta kalmaya uğraşıyorlar. Sağlıkçıların sorunları yumak yumaktır. İnsanları bitirdiniz” dedi.

“2021 YILINDA 4 BİN 559 HEKİM KAMUDAN İSTİFA ETTİ”

Ülkenin kaynaklarını AKP hükûmetinin birkaç rantçıya ayırdığını ve ülke insanlarının 25 yıllığına borçlandırıldığını ifade eden Kabukcuoğlu, ‘Sağlık sektörü’ deyince ‘Sağlık Bakanlığı’ deyince anlaşılanın 13 tane şehir hastanesi olduğunu söyledi.

13 hastanenin Sağlık Bakanlığı bütçesinin beşte 1’ini tükettiğini vurgulayan Kabukcuoğlu, “Koskoca bir Sağlık Bakanlığı bütçesinin beşte 1’inin 13 binaya ayrılması reva mıdır? 2021 yılında 4 bin 559 hekim kamudan istifa etmiştir. Sağlık çalışanlarına ‘Kendin çalış, kazan. Ben sana döner sermayeden para vereyim’ diyorsunuz.

Bu onların özlük haklarına işlemiyor. Döner sermayesi olmayan hastaneler ne yapacak ya da az olan hastaneler ne yapacak? Bu insanların maddi sorunlarını kim çözecek? Pandemide hasta oldular, canlarını verdiler, pandemiyi meslek hastalığı kabul etmediniz. Hayatlarını kayıp ettiler, şehit saymadınız” şeklinde konuştu.

“SAĞLIK ÇALIŞANI HARAÇ İSTEMİYOR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hekimler için ‘Giderlerse gitsinler’ sözüne de tepkisini dile getiren Kabukcuoğlu şöyle konuştu:

“Bunca çalışan, canını ortaya koyan sağlık emekçilerine Sayın Cumhurbaşkanının talimatı ‘Giderseniz gidin’ oldu. Türk hekimi, hemşiresi, eczacısı, diş hekimi, sağlık çalışanı böyle bir karşılığı hak etmiyor.

Sağlık çalışanları hükûmetten haraç istemiyor; sadece, hayatlarını idame ettirecek bedel istiyorlar. AKP’nin yetişmiş, organize, işini iyi yapan kurumlara tahammülü yoktur. Türk hekimleri dünyadaki yenilikleri takip eden, kendine imkân sunulursa uygun ortamda Nobel Ödülü almayı başarabilen kimselerdir.

AKP çalışarak, çabalayarak emeğiyle değer yaratan kurumlara yabancıdır, onlara alerjisi vardır. Sağlıkta şiddet hükûmetin dokunmadığı kanayan bir yaradır, başlı başına bir sorundur.”

CHP’nin hekimlerin sorunlarının çözümüne yönelik TBMM gündemine alınan Meclis Araştırma önergesi AKP ve MHP Partisi milletvekillerince reddedildi.