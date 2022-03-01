TTB’nin 10 acil talebi kamuoyu ile paylaşıldı

Türk Tabipler Birliği (TTB) emekleri, hakları ve acil taleplerine yönelik adım atılmaması halinde 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri tüm Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında hayata geçirilecek genel grev öncesi, "Emeğimizin karşılığını alamadığımız, tüketen çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı" ifadeleri ile 10 maddelik taleplerini kamuoyu ile paylaştı.

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İstanbul Tabip Odası'nda düzenlenen ve tüm Tabip Odası başkanlarının çevrimiçi katıldığı basın toplantısıyla 10 maddelik talepler kamuoyu ile paylaşıldı.

81 ili temsil eden 65 tabip odası ve 180 bin hekimin meslek örgütü TTB ile sağlık emek-meslek örgütlerinin sağlık alanında yaşanan olumsuzluklar, ve daha iyi bir sağlık ortamı için verdiği mücadele yeni bir aşamaya girdiği hatırlatıldı.

Covid-19 pandemisi döneminde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları sonucunda pandeminin daha da yıkıcı olmasının önüne geçildiği hatırlatılan açıklamada, “Bizler böylesi önemli bir alanda, nitelikli hizmet üretmeye çabalarken pandemi ile birlikte ekonomik krizin derinleşmesi, çalışma koşullarımızda yaşadığımız zorlukları artırdı. Ekonomik haklarımız giderek geriledi. İşlemeyen ve sağlıksızlık üreten sağlık sisteminin tüm yükünü bizler çekiyor ve emeğimizin karşılığını alamadan her geçen gün umutsuzluğa sürükleniyoruz. Ancak yaşadıklarımızın kader olmadığını biliyoruz” denildi.

“TEK BİR GÜN BİLE TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI”

Sağlık alanında yaşanan, hekimleri ve sağlık çalışanlarını umutsuzluğa sürükleyen bu karanlık tabloya karşı hakları için mücadele verildiği vurgulanarak, “Daha iyi bir sağlık ortamı için mücadele ediyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadığımız, tüketen çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı.Emeğimiz için, haklarımız için, acil taleplerimize yönelik adım atılmaz ise 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri tüm Türkiye'de, bütün sağlık kurumlarında G(ö)REV'de olacağımızı ilan ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“EYLEMİMİZ MEŞRU, HAKLIDIR VE YASALDIR”

Sağlık Bakanlığının eylemleri ile ilgili 81 ile gönderdiği yazının baştan sona talihsiz bir içeriğe sahip olduğu belirtilen açıklamada “Özellikle pandemi döneminde önlenebilir ölümlere sebep olanlar bizlere sağlık hakkının gerekliliklerinden bahsedemez. Görev eylemlerimiz daha sağlıklı bir toplum, halk sağlığının öncelendiği sağlık politikaları içindir. Tek bir meslektaşımız hakkında dahi işlem başlatılmasına göz yummayacağımızın bilinmesini isteriz. Eylemimizin haklılığı da meşruluğu da yasallığı da açıktır. Taleplerimizin acilen karşılanmasını istiyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızın gasp edilmesine, kötü çalışma koşullarına, sefalet ücretlerine karşı herkesi bu mücadele de yanımızda olmaya çağırıyoruz ” denilerek acil talepleri şöyle sıralandı:

HEKİMLER İÇİN 10 ACİL TALEP ŞÖYLE:

1. TTB'nin önerdiği “Sağlıkta Şiddet Yasası” acilen yasalaşmalı; cezalar tutuksuz yargılanma ve “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” düzenlemelerinin uygulandığı sınırların üzerine çıkarılmalı.

2. Kamu hastanelerinde göreve yeni başlayan pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret (maaş+sabit ek ödeme) yoksulluk sınırının en az iki katı, uzman hekimler için yoksulluk sınırının en az iki buçuk katı olmalı; sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalı.

3. Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sosyal güvenlik primleri “prim ödeme tavanı” üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmeli; ücretleri en az yoksulluk sınırının iki buçuk katı olmalı.

4. Aile hekimi maaşları en az yoksulluk sınırının iki katına yükseltilmeli; tüm ASM binaları kamu tarafından inşa edilmeli, aynı standartlarda donanımı kamu tarafından sağlanmalı, bütün giderleri Sağlık Bakanlığı'nca karşılanmalı; Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği geri çekilmeli.

5. OSGB’lerde çalışan işyeri hekimlerinin ücretleri TTB'nin belirlediği asgari ücret üzerinden ödenmeli.

6. Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR farkı gözetilmeksizin bütün emekli hekim maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler için asgari 15.000 TL, uzman hekimler için asgari 18.000 TL’ye çıkarılmalı.

7. Çalışma ortamlarımız ve koşullarımız iyileştirilmeli, başta asistanlar olmak üzere bütün hekimlere nöbet ücreti kesilmeden nöbet ertesi izin hakkı tanınmalı, intörn hekim ücretleri en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalı.

8. Covid-19 “illiyet bağı” aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı, pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalı, hekimler için ek gösterge 7.200 olmalı.

9. Sağlık sistemi ve kurumsal sorunlar kaynaklı malpraktis davaları ile hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkûm eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalı.

10. Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmeli.