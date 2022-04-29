‘Türkiye’de 4 milyondan fazla astım hastası var’

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği TÜSAD Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Ferhan Özşeker, Dünya Astım Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, dünyada yaklaşık 340 milyon, Türkiye’de ise 4 milyondan fazla astım hastası olduğunu belirtti. Özşeker, "Astım kontrolünde ilaçların doğru ve uygun dozlarda kullanımı şart" dedi.

Latif SANSÜR

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TÜSAD Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Ferhan Özşeker, astımın dünyada en sık görülen bulaşıcı olmayan kronik solunum hastalıklarından biri olduğunu, dünyada yaklaşık 340 milyon, Türkiye'de de yaklaşık 4 milyonu aşkın kişide görüldüğünü belirtti.

Dünya çapında bu kadar yaygın görülmesine rağmen, astım tedavi ve kontrolünde halen tamamlanması gereken çok sayıda eksik olduğunu dile getirdi. Astım konusunda yaşanan zorlukların en başında hastalığın tanı ve tedavisinde karşılaşılan eşitsizlikler geldiğini belirten Özşeker, bunun yanı sıra, tanı ve tedaviye eşit erişim, zengin ve fakir ülkelerin arasındaki eşitsizliklere dikkat çekti.

ASTIM İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Astım, tekrarlayan nefes darlığı, hırıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösteren kronik bir hastalık. Belirti ve şikayetler kendiliğinden veya çeşitli tetikleyicilerin neden olduğu hava yollarındaki daralma sonucu ortaya çıkıyor. Atak sıklığı ve şiddeti kişiden kişiye veya aynı kişide zaman içinde değişkenlik gösteriyor. Ataklar (krizler) halinde seyrediyor ve hastalar atak dönemleri dışında kendilerini iyi hissedebiliyor.

Astım tamamen tedavi edilebilen bir hastalık olmamakla birlikte düzenli ilaç tedavisiyle ataklar kontrol altına alınabiliyor. Astım hastalığının tedavisinde ilaçların hekim kontrolünde ve düzenli kullanımının önemi büyük.

Astım tedavisinde genellikle inhaler steroid ilaçlar kullanılmakla beraber damar yoluyla ya da ağızdan alınan tabletlerden de yararlanılıyor. Tedavide etkili sonuçlar alınabilmesi için ilaçların doğru alınması çok önemli. İlaçlar kesilir, düzensiz kullanılır ya da dozları doğru uygulanmazsa astım kontrol altına alınamaz ve şiddetli ataklar ortaya çıkabilir.

Her halükarda astım tedavisi mutlaka uzman hekimin gözetiminde planlanmalı, ilaçların kontrolü adına tedavi süresince hekim-hasta işbirliği kurulmalı. Hastalar solunum yoluyla kullanılacak ilaç ve cihazların doğru ve etkili kullanımı konusunda mutlaka uzmanlardan yardım alınmalı.