Ülkede panik: “Yurt dışından gelen paketleri eldivenle açın, Omicron bulaşabilir”

2019'un son haftalarında Çin'de ortaya çıkan corona virüsü Omicron varyantıyla endişe yaratmaya devam ediyor... Dünya çapında ölüm sayısı 5.5 milyonu geçerken, Çin yönetimi vatandaşlarına uyarıda bulunarak, "Yurt dışından gelen mektupları ve paketleri eldivenle açın, Omicron bulaşabilir" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınının ilk çıktığı ülke olan Çin’de hükümetten vatandaşlarına dikkat çekici bir Omicron varyantı uyarısı geldi…

Çin yönetimi, vatandaşlarına bir uyarıda bulunarak yurt dışından gelen kargo, mektup ve paketlere temkinli yaklaşılması gerektiği konusunda çağrıda bulundu. Yetkililer, Covid-19 ve Omicron varyantının ülke dışındaki paketler aracılığıyla bulaşabileceğini öne sürdü.

Yetkililer paketlerin eldivenle açılması gerektiğini duyururken, paketlerle açık alanda temas edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Omicron varyantının ülke dışından gelen paketler aracılığıyla bulaşabileceğini söyleyen Çinli yetkililer yeni bir tartışmayı da alevlendirdi.

ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider’a konuşan bilim insanları ve yetkililer Çinli yetkililerin çağrıların yersiz olduğunu açıkladı.