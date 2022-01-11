İlk akıllı kontakt lens tanıtıldı

CES 2022'de gözlük teknolojisi firması InWith Corporation, ilk akıllı yumuşak kontakt lens olduğunu iddia ettiği lensi tanıttı. Lensler, kullanıcıya artırılmış gerçeklik teknolojisiyle çevreleri hakkında gerçek zamanlı bilgi vermek için doğrudan retinalara uygulanıyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Teknoloji, Enerji Bakanlığı Biyolojik ve Çevresel Araştırmalar Ofisi’nin üç yıl için 9 milyon dolarlık finansmanı sayesinde mümkün oldu. Yumuşak hidrojel kontakt lensler, gerçek zamanlı bilgi almak için büyük kulaklıklara ve hatta akıllı telefonlara olan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor.

Şirket yeni lenslere; “Metaverse Kontakt Lensler” adını veriyor ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisinde “Metaverse Contacts” ve “Metaverse Lens” için ticari markalar açtı.

Firmanın CEO’su Michael Hayes, kontakt lenslerin kullanıcıya üzerinde bulunduğu yolun hız sınırını veya bir sonraki çıkışın nerede olduğunu bildirebileceğini söyledi.

Ayrıca, yaşa bağlı olarak yakını görmede sorunlar yaşayanların da okuma gözlüklerine ihtiyaçları kalmayacağı, lenslerin görüşlerini otomatik olarak ayarlamak için kullanabileceği bildirildi.

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