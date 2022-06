iPhone sahipleri bu davaya kilitlendi: Kullanıcılarına para ödeyebilir

Tüketici hakları savunucusu Justin Gutmann, Apple'ın eski iPhone'ların performansını kasten yavaşlattığını iddia ediyor, Gutmann'ın iddiaları üzerine Rekabet Temyiz Mahkemesi'nde açılan dava kazanılırsa Apple, iPhone sahiplerine ödeme yapmak zorunda kalacak.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Apple’ın başı yine yavaşlayan telefonlarla dertte. Teknoloji devi, yavaşlayan iPhone’lar yüzünden yasal bir savaşın içinde. Şirket, davayı kaybederse 15 milyar lira ödemek zorunda kalacak.

Apple, ilk defa iPhone performanslarını yavaşlatmakla suçlanmıyor; daha önce de “batterygate skandalı” olarak adlandırılan bir skandalla gündeme gelmiş ve bazı modellerini kasten yavaşlatmakla suçlanmıştı.

REKOR TAZMİNAT

Teknoloji devi yeniden aynı sorunla gündemde. Tüketici hakları savunucusu Justin Gutmann, eski iPhone’ların yazılım güncellemeleriyle başa çıkmak için daha yavaş yapıldığını iddia ediyor. Gutmann, 768 milyon sterlinlik tazminat talep ederek rekabet temyiz mahkemesine dava açtı.

Justin Gutmann, Apple’ın performans sorunlarıyla mücadele etmek ve eski cihazların aniden kapanmasını önlemek için yazılım güncellemelerinde bir aracı gizleyerek iPhone telefonlarının performansını kasten yavaşlattığını söylüyor.

Davada Apple’ın kullanıcıları, bazı cihazların performansını artıracağını söyleyip aslında onları yavaşlatan yazılım güncellemelerini indirmeye zorladığı öne sürülüyor. İddia, Ocak 2017’de bir yazılım güncellemesiyle piyasaya sürülen ve pilleri eskiyen iPhone modellerini yavaşlatan bir güç yönetimi aracıyla ilgili.

“PAZARDAKİ KONUMUNU KÖTÜYE KULLANIYOR”

Gutmann, bu araçla ilgili bilgilere yazılım güncelleme açıklamasında yer verilmediğini söylüyor.

2017’nin sonlarında, bazı kullanıcılar performans sorunlarını fark ettikten sonra, Apple özür dileyip sorunu ele aldığını ve pil değişiminde bulunacağını söylemişti. Şirket yaptığı açıklamada, bir ürünün ömrünü kasıtlı olarak kısaltmak için hiçbir zaman bir şey yapmayacağını söylemiş ve Apple CEO’su Tim Cook, yaşananlardan dolayı kamuoyundan özür dilemişti. Ancak Gutmann, Apple’ın 25 sterlinlik pil değiştirme hizmet fiyatını ve iade nakliye ücretini yeterince tanıtmadığını ve şirketin pazardaki hakim konumunu kötüye kullandığını iddia ediyor.

HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?

İddia, iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve iPhone X modelleriyle ilgili.

Gutmann, “Müşterileri için onurlu bir şekilde yasal olanı yapmak ve ücretsiz değiştirme, onarım hizmeti veya tazminat sunmak yerine, Apple yazılım güncellemeleriyle cihazlarını yüzde 58’e kadar yavaşlatan bir aracı gizleyerek insanları yanılttı. Bu davayı, Birleşik Krallık’taki milyonlarca iPhone kullanıcısının Apple’ın eylemlerinden kaynaklanan zararın tazminini alabilmesi için başlatıyorum” dedi.

Gutmann sözlerine şu şekilde son verdi: “Bu dava başarılı olursa, umarım hakim şirketler iş modellerini yeniden değerlendirirler ve bu tür davranışlardan kaçınırlar.”

Apple’ın davayı kaybetmesi halinde iPhone sahiplerine ücret ödemesi yapması gerekecek.

İlginizi Çekebilir Apple yavaşlayan iPhone'lar için para ödeyecek

İlginizi Çekebilir Apple uyardı: Bu iPhone modelleri artık kullanılamayacak