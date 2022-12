Lityum pillerde kullanılan kobaltın “kölelikle” elde edildiği iddiası tartışma yarattı

Günümüzde lityum pille şarj edilen hemen hemen her cihazın kobalt madenlerinde çalıştırılan kölelerden geldiği iddiası şaşkınlık yarattı.

Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve elektrikli araç gibi günümüzün popüler teknolojik cihazlarının kobalt madenlerinde çalıştırılan köleler sayesinde elde edildiği iddiası tepki çekti.

“Cobalt Red: How the Blood of the Congo Powers Our Lives” kitabının yazarı Siddharth Kara, katıldığı bir podcast’te bugün kullanılan ve lityum pille çalışan hemen hemen her cihazın Kongo’daki köleler tarafından çıkarıldığını iddia etti.

Etik bir şekilde çıkarılmış kobaltı tanımlamak için kullanılan “temiz kobalt” kavramının doğru olmadığı konusunda ısrar eden Kara, argümanını desteklemek için, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki madenlerden çektiği ve yüzlerce madencinin elle kazdığını gösteren videoları paylaştı.

ÇİN HÜKÜMETİNİN KONTROLÜ ALTINDA

Madenlerin ağırlıklı olarak Çinliler tarafından kontrol edildiğini söyleyen Kara, madenlerde çocuk işçiliği ve köleliğin de bariz bir şekilde mevcut olduğu konusunda ısrar ediyor.



Tesla ve Apple gibi teknoloji devleri geçmişte ürünlerinde kullandıkları kobaltın tedarik sürecinde yaşanan insan hakları ihlallerini ve köleliği ortadan kaldırma sözü vermişlerdi.

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, elektronik araçlarına güç sağlamak için kobaltsız bir pile geçme sözü verdi.

ABD Başkanı Joe Biden da yakın zamanda Zambiya ve DKC ile tedarik zincirini suistimallerden arındırmak için bir anlaşma imzaladı.

Kara’ya göre devam eden sorun, Çin hükümetinin pazar üzerindeki kontrolü. Afrika ülkelerinin talebi karşılamak için Çin’in “baskısı” altında olduğunu söyleyen Kara, lityum pil kullanan şirketlerin CEO’larına “hasarı ilk elden göstermek” için Kongo’ya gitmeyi teklif etti.



