NASA’dan hologramla doktor hizmeti

NASA, astronotlara ihtiyaç duydukları tıbbi bakımı sağlamak için hologram kullandı. Bu, herhangi birinin uzay ve Dünya arasında holoportasyonu ilk kez kullanışıydı.

Sozcu.com.tr

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NASA, bilim kurgu filmlerinde izlenebilecek bir sahneye imza attı. Uluslararası Uzay Ajansı’na (ISS) teleport etmek için 3D teletıp kullandı.

Bu süreçte, yüksek kaliteli 3D modelleri uzay istasyonuna taşımak için Microsoft’un Hololens kamerası gibi hologram teknolojisi kullanıldı. Teknoloji, aslında Microsoft gibi şirketlerde en az 2016’dan beri kullanılıyor. Ancak, NASA bunu ilk kez kullandı.

Covid-19 salgını başladığından beri teletıptaki gelişmeler de hızla devam etti. Doktorların virüslere veya hastalıklara maruz kalma riski olmadan insanlara ulaşması için geliştirilen yeni yollardan biri olarak öne çıkan teknolojiyi, şimdi NASA da kullanıyor.

İLETİŞİMDE YENİ BİR YÖNTEM

NASA’nın paylaştığı bildiride Dr. Josef Schmid, “Bu, çok uzak mesafelerdeki insanların iletişimi için tamamen yeni bir yol. Ayrıca, insan varlığımızın gezegenin dışına seyahat edebildiği yepyeni bir yöntem. Fiziksel bedenimiz orada değil, ancak insan varlığımız kesinlikle orada” dedi.

Bu, herhangi birinin uzay ve Dünya arasında holoportasyonu ilk kez kullanışıydı. Ayrıca, 3D teletıp ilk kez ISS’de Dünya’daki doktorlarla iki yönlü bir konuşmanın gerçekleşmesine izin verdi.

MARS GÖREVLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİŞME

NASA, gelecekteki uzay görevleri için mevcut 3D teletıp yöntemlerini test ettiğini söylüyor. Uzay ajansı, holoportasyonu özel tıbbi konferansların yanı sıra aile konferansları için kullanmayı planladığını söylüyor.

Ve eğer NASA sistemi mükemmelleştirirse, astronotların Mars görevlerinde Dünya ile iletişim kurmaları için yeni yollar sağlayabilir.

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