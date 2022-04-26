Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Bitmiş bir takım izledim

Doğru dürüst bir hücum organizasyonu gerçekleştiremeden geçen 26 dakikada sadece taraftar çok iyiydi. Üçlü savunma seneye aynı isimlerden meydana gelecekse, şimdiden büyük geçmiş olsun Beşiktaş'a…

Kasımpaşa çok iyi hücum yapan yapısıyla kimseden çekinmediğini, geçtiğimiz haftalarda aldığı sonuçlarla göstermişti. Muleka, tehlikeli ve çabuk bir isim… Bizim ligde her takımda oynar. Dün gece yine golünü attı. İsmael, Batshuayi ve Güven ile gol arama düşüncesindeydi. İlk yarı, bu plan tutmadı. Orta alan ve kanatlar işlemedi çünkü…

İkinci golü çok komik yedi Beşiktaş… Duran savunma ve kararsız kalan Ersin… Ben Ouannes attı golü. Daha önce, bir topu da direkten dönmüştü. “Rıdvan'ı, Avrupa'dan sayısız kulüp istiyor” haberleri okuyoruz durmadan… Dün geceki haliyle Beşiktaş'ta kadroya zor girer.

Valerien İsmael, 4 oyuncu değiştirdi. Savunmada sistem değiştirdi. Sadece Emirhan ön plana çıktı bu değişimde… Oyunda hiç yoktu dün gece Beşiktaş…

Herkes hata yaptı. Muleka, rahat rahat Kasımpaşa'nın üçüncü golünü attı. Valerien İsmael, dün gece acı gerçekle tanıştı. Çünkü bu kadro, sezonu kafasında çoktan bitirmiş.