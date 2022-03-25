Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Yine TV’den izleyeceğiz

Üçlü savunma ile başladık. Bu oyun şeklinde kanatlar iyi olacak. Özellikle, işin savunma bölümünde. 15 dakika topu göremedik. Baskıyı Portekiz yaptı. Çabuk atak girişimi denedi. Ve sonunda, golü yedik maalesef. Otavio ile öne geçtiler. Golü yemeden önce, Bernardo Silva'nın bomboş kalıp, şut attığı an önemliydi. Çünkü, kimse ona baskı yapmamıştı.

Kritik final maçlarında, rakibin üstünlüğünü hemen kabul etmeyeceksin. Agresif başlangıç bekliyordum şahsen. Biraz hücum yapmayı denedik. Fazla izin vermediler. Portekiz, kanat organizasyonlarını eksiksiz yapan takım. Otavio'nun pasına Jota kafayı vurunca, ikinci golü yedik.

Orta saha hiç direnç gösteremedi. Berkan, oynadığı kanatta sınıfta kaldı. Üçlü savunmayı iyi yapamazsan bedelini ödersin.

Yine bir klasik yaşayacağız. Dünya Kupası maçlarını, evde, televizyondan seyredeceğiz. Makus talihimiz değişmedi bir türlü.

Yine bu soru aklımda: Hakan Çalhanoğlu milli takımda neden kayboluyor? Cevap yine yok. Kerem, hücumda çeşitlilik yaratamadı. Orkun, çok zayıf kaldı. Burak, Cengiz'in asistinde yine affetmedi ve golünü attı. Enes oyuna girdi.

Takım olarak ritim bulmaya başladık. Fonte'nin Enes'e yaptığı hareket net penaltıydı. Burak atamadı penaltıyı ve yıkıldık. Gol olsa tarihi maç olacaktı. Sonra Nunes ile Portekiz maçı bitirdi. Yazık oldu.