Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Karnaval fırsatçılarına izin verilmesin!

Pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı olan Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı zamanı yine geldi çattı.

Bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek olan Karnaval, Ramazan ayının başlaması nedeniyle tarihi öne çekilerek 23-27 Mart tarihlerine alındı.

Karnaval, Adana'nın sosyokültürel yaşamına da ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

İlkinin düzenlediği 2013 yılından bu yana yalnızca Adana'da değil; bölgenin diğer kentlerinde de ekonomik canlanmanın önünü açtı.

10 yılda, hesaplamalara göre 1.5 milyar TL'lik bir hacmin oluşmasını sağladı.

Bu yıl ise 350 milyon TL'lik getirisinin olacağı hesaplanıyor.

2 yıl aradan sonra yine Adana sokaklarında büyük coşkuya sahne olacak karnaval etkinliklerine, Adana ve ilçelerinden 1 milyondan fazla kişiye ek olarak, yaklaşık 300 bin kişinin de Adana'nın çevre illerinden, diğer illerden ve yurtdışından katılması bekleniyor.

Günübirlik veya konaklamalı olarak gelmesi beklenen ziyaretçilerle birlikte toplamda beklenen 1 milyon 300 bin kişilik katılım, Adana ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Adana'da tüm otellerin rezervasyonları özellikle Karnavalın son iki günü için tamamen doldu.

Turizm şirketlerinde de büyük çapta “karnaval turu” satışı gerçekleştirdi.

Adana'daki tüm otel ve restoranlarda, yeme-içme ile eğlence noktalarında, mağaza, küçük esnaf, stantlarda hediyelik eşya satışı yapacak küçük girişimciler, toptancı ve dağıtımcılar hazırlıklarını tamamladı.

Karnavalın fikir babası Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, “Son yıllara baktığımızda karnaval süresince sadece Adana'da değil Antep, Hatay, Tarsus, Mersin civarındaki otellerde de doluluk artıyor. Uçaklarda, otobüslerde o dönemde yer bile bulunmuyor. O kadar yoğun bir talep oluştu ki Adana'daki otellerin doluluğu sebebiyle Adana'dan Tarsus-Mersin yönüne konaklama için gideceklere TCDD'nin bu yıl ek seferler koyacağı bilgisini de aldık. Adana dışından gelen konuklar için ayrıca şehirde binlerce kişinin konaklayacağı kamp alanı da kuruluyor.” diyor.

Bu turizm hareketliliğinde, 10 milyon nüfusun yaşadığı bölgenin tam ortasındaki Adana, bir gastronomi ve eğlence kenti olarak öne çıkıyor ve özellikle karnaval zamanı halkın enerjisini yükselterek ek gelirler elde edilmesinin de önünü açıyor.

Bu ekonomik canlanma küçük esnaftan başlıyor tüm Adana'ya yayılıyor. El işleri satan kadınlarımız, yeme içme sektöründeki insanlarımız yani kısacası ekonomiyi oluşturan her unsurda büyük bir canlanma yaşanıyor.

İşte Karnavalın Adana'ya böyle sayısız faydaları var. Burada başta Büyükşehir olmak üzere Adana Belediyeleri Karnavala büyük destek oluyorlar. Karnavalın iyi geçmesi için en büyük yük onların üzerine düşüyor. Kentin temizliği, düzeni onlardan soruluyor.

Bu arada çok önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Geçen yıllarda, Karnavalın yarattığı coşkudan yararlanan bazı kötü niyetli esnafın fahiş fiyatla kebap satmaları gündeme gelmişti.

Sakın yapmayın! Yaptırmayın! Adana'nın sahip olduğu en büyük markalarından birisi olan Karnavalın fırsatçılarına izin vermeyin.

Yerli halkımızı ve gelen yerli turistlerimizi Karnaval nedeniyle kazıklamak isteyenlere karşı mutlaka önlem alınmalı, denetimler sıklaştırılmalı ve bu işletmeler anında faaliyetten men edilmeli.

ONATÇA, HAYATINI YAZDI

Adana'nın duayen iş adamlarından değerli ağabeyimiz Süleyman Onatça, hayat tecrübelerinden yola çıkarak Çapa Zamanı adlı bir kitap yazdı.

Onatça, bir güzellik daha yaparak kitabın tüm gelirlerini, kendi ifadesiyle“ Türkiye'nin yarınlardaki güvencesi; başarılı ama maddi olanaklardan yoksun Atatürkçü gençlerin yetişmesi, için kurulan Güney Eğitim Vakfına, özellikle kız çocuklarının eğitiminde kullanılması için” bağışladı.

Sayın Onatça'yı hem bu kitabı yazması ve hem de gelirini bağışlaması nedeniyle kutluyorum.

Ben de okumak için gün sayıyorum..

Kitapta öğreneceğim çok şey olduğuna eminim…