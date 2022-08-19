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Faiz indiriminin sebebi neydi ki?

Yine maaşlarını hak etmek için toplanmış bir Para Politikası Kurulu… Yine saraydan haber bekleme… Merkez Bankası'nın saraydan gelen haberi tebliğ etmesi üzerine sanki bir önemi varmış gibi yaşanan tartışma süreci…

Vay be Merkez faizleri “100 baz puan” düşürdü. Nitekim ülkede faiz diye adlandırılan bir tek o var ya… Diğerlerine “faiz” denilmiyor. Yılların taktiği… Kredi faizleri yüzde 50'lerde… İsmini değiştirirsek belki kandırırız birilerini…

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Bu durum bağımsız olması gereken fakat bağımsızlığını yitirmiş bir kurumun ülkeyi yönetenleri memnun etme amaçlı yaptığı açıklamadan fazlası değil ki…

“Neyini yazıyorsun o zaman?” diyeceksiniz ama kaçırdığınız ufak bir nüans var. Alışmamak lazım… Koskoca bir ülkede hem para politikası kararlarını hem de market fiyatlarını aynı kişi belirlemez. Bu saçmalık yazılmazsa olağan hale gelir.

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Her şeyin daha da kötüye gideceğini anlatmak çok da manalı değil… Faize dokunmasalardı sonuç değişecek miydi?

Döviz mevduatı sahiplerine verilen milyarlarca lira tutarında faizine “kur farkı” denildi… Ortamlarda “faiz düşürdük” demek için ortaya konulan bu performansın maliyeti ülkenin sırtına bambaşka bir yük bindirdi.

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Suçu Merkez Bankası'na da yüklememek gerekli… Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin, “Merkez Bankası'nı ve politika faizini önemsizleştirdik” diye açıklama yapması da bu nedenleydi.

Hatta daha da ileri gitmişti, “TCMB bağımsızlığı diyeceksiniz yok öyle bir şey…” de demişti. Merkez Bankası Başkanı buna karşı çıkıp iki kelime laf söyleyebilmiş miydi? Yok!

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Halbuki önemsiz falan değildir! O onların ekonomiyi bilmemesi ve kötü yönetimidir. Suskunluk Merkez Bankası Başkanı'nın ezikliğidir. Etkisi vardır ama yetkisi yoktur. Yetkisini kullanmaya çalışsa en fazla kovulur! Ceketini alır gider… Nedir yani?

Olmaz! Bu onun için o kadar önemli ki… Kendi de o koltuğu hak etmediğini biliyor yine de aylardır orada oturtuluyor. Daha büyük saadet olabilir mi?

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Ona faizleri indir talimatını veren de ekonominin neden her geçen gün daha kötüye gittiğini dahi bilmiyor. Enflasyonun, marketlerin fiyat artırmasından falan kaynaklandığını sanıyor.

Sağduyumuzun sesi, özgürlüğümüzün nişanesi, adaletimizin simgesi… Bu durumu sorunca “Ekonomi iyi yolda, aman kimse taş koymaya kalkmasın” deyip geçmesi o kadar normal ki… Hesap mı verecek sana?

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Dışarıda fırtına var, kapa kapıyı, camı kendi yağınla kavrul politikası… Yabancıya kapıyı açma! İçeridekini sıkıştırırız nasıl olsa… Doların artmasını engelleriz bir yolla…

Peki ne olacak işin sonunda? Senin tasarrufun yok… Çeviremediğin her borç seni bu ortamda

daha da sıkıştıracak, indirdiğin faiz seni daha da zorlayacak… Ekonominin inatla yönetilen bir şey olmadığını bakalım ne zaman anlayacak?