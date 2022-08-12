Motorin 7 liradan 22 liraya indi!
Bakan Nureddin Nebati, bu hayatta rol modelim… Her daim takipteyim…
Dedi ki, “Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor. Hakkı teslim edin.” Ediyorum. Ediyorum. Ediyorum.
Düşünün yandaşlar bile bu durumu manşet yapmaya utanıyorlar ama ben destekliyorum. Daha ne yapabilirim? Benzin ve mazot 7 liradan 22 liraya indiği için gerçekten çok sevindim.
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Ülke ne hale geldiyse otomobilin deposunu full yapana bildiğin zengin gözüyle bakılıyor.
Sahi benzin fiyatları 22 liraya inerken ekonomi yönetiminin bu düşüşe nasıl bir katkısı oldu? Fiyatlar çıkarken, dünyada yaşanan petrol fiyat artışı yüzünden… Düşerken, “hakkımızı teslim edin biz yaptık” serzenişi… Enteresan bir bakış açısı değil mi?
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Bundan dört yıl önce akaryakıt zamlarını PÜİS açıklıyordu. PÜİS Yönetim Kurulu toplandı akaryakıt zamlarını açıklamama kararı aldı.
Sebep? İnsanlar, zam gelince internet sitesinde küfür ediyorlar diye bıktıklarını söylediler. Millet zam yapılınca teşekkür mü edecekti? Peki, yorumları kapatmak akıllarına gelmemiş miydi?
Emin olun kendi kendilerine karar almışlardı. İktidarın hiçbir baskısı olmamıştı. Hiç tanımadınız mı bunları?
Gerçek amaçları bilgiyi sansürlemek, zam geldiğini vatandaşa söylememekti… Zamlar açıklamayınca her şey süper olacaktı. Göz görmeyince gönül katlanacaktı.
Nitekim EPGİS bayrağı devraldı. Açıklamaları sonrası yandaş ile papaz oldu. Medyaya yapılan açıklamaların önüne geçildi.
Milletin benzin ve motorine gelen zamları bilememesi, almaya gittiğinde öğrenmesi istendi. Sosyal medya olmasa böyle sürüp gidecekti.
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İndirim olunca taktir edilmemekten yakınan Bakan Nebati televizyonda canlı yayında ülkenin enflasyonunu anlatırken öylesine rahattı ki; “İnsan aklıyla nasıl dalga geçilir?” adlı sanatsal çalışmaya imza atıyordu. Resmen eğleniyordu. Aksi halde sesi biraz olsun titrerdi.
Bir “Sizi zaten öpecektik, dayanamadık biraz daha ileri gittik” demediği kaldı. Bu kadar zammı bu rahatlıkla söyleyecek herhangi bir Avrupa ülkesi vekili çıkmadı. Japon'a sorsan ekranda harakiri yapar, kılıcı böğrüne saplardı!
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Sahi, “Niye zam yapıyorsunuz da kamuda tasarruf önlemleri almıyorsunuz?” diye sorsalar ne cevap verecekti? Para lazımsa devletin harcamalarını kıssa… O olmaz ama!
Şimdi ben buna kötü yönetim desem, hakkını teslim etmemiş olurum.
Onun yerine; uluslararası belirsizlikten kaynaklanan ortamın Türkiye ekonomisi üzerinde yarattığı olumsuz tesirler diyeyim de kimse kırılmasın. Bakan Nebati'yi üzmeye değer mi?