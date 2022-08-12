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Motorin 7 liradan 22 liraya indi!

Bakan Nureddin Nebati, bu hayatta rol modelim… Her daim takipteyim…

Dedi ki, “Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor. Hakkı teslim edin.” Ediyorum. Ediyorum. Ediyorum.

Düşünün yandaşlar bile bu durumu manşet yapmaya utanıyorlar ama ben destekliyorum. Daha ne ya­pabilirim? Benzin ve mazot 7 liradan 22 liraya indiği için gerçekten çok sevindim.

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Ülke ne hale geldiyse otomobilin deposunu full yapana bildiğin zengin gözüyle bakılıyor.

Sahi benzin fiyatları 22 liraya iner­ken ekonomi yönetiminin bu düşüşe nasıl bir katkısı oldu? Fiyatlar çıkar­ken, dünyada yaşanan petrol fiyat artışı yüzünden… Düşerken, “hak­kımızı teslim edin biz yaptık” serzenişi… Enteresan bir bakış açısı değil mi?

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Bundan dört yıl önce akaryakıt zam­larını PÜİS açıklıyordu. PÜİS Yönetim Kurulu toplandı akaryakıt zamları­nı açıklamama kararı aldı.

Sebep? İnsanlar, zam gelince internet sitesinde küfür ediyorlar diye bıktıklarını söylediler. Millet zam yapılınca teşekkür mü edecekti? Peki, yorumları kapatmak akıllarına gelme­miş miydi?

Emin olun kendi kendilerine karar almışlardı. İktidarın hiçbir baskısı ol­mamıştı. Hiç tanımadınız mı bunları?

Gerçek amaçları bilgiyi sansürle­mek, zam geldiğini vatandaşa söyle­memekti… Zamlar açıklamayınca her şey süper olacaktı. Göz görmeyince gönül katlanacaktı.

Nitekim EPGİS bayrağı devraldı. Açıklamaları sonrası yandaş ile papaz oldu. Medyaya yapılan açıklamaların önüne geçildi.

Milletin benzin ve motorine gelen zamları bilememesi, almaya gittiğinde öğrenmesi istendi. Sosyal medya olmasa böyle sürüp gidecekti.

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İndirim olunca taktir edilmemekten yakınan Bakan Nebati televizyonda canlı yayında ülkenin enflasyonunu anlatırken öylesine rahattı ki; “İnsan aklıyla nasıl dalga geçilir?” adlı sanatsal çalışmaya imza atıyordu. Resmen eğleniyordu. Aksi halde sesi biraz olsun titrerdi.

Bir “Sizi zaten öpecektik, daya­namadık biraz daha ileri gittik” demediği kaldı. Bu kadar zammı bu rahatlıkla söyleyecek herhangi bir Av­rupa ülkesi vekili çıkmadı. Japon'a sorsan ekranda harakiri yapar, kılıcı böğrüne saplardı!

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Sahi, “Niye zam yapıyorsunuz da kamuda tasarruf önlemleri almıyorsunuz?” diye sorsalar ne ce­vap verecekti? Para lazımsa devletin harcamalarını kıssa… O olmaz ama!

Şimdi ben buna kötü yönetim de­sem, hakkını teslim etmemiş olurum.

Onun yerine; uluslararası belir­sizlikten kaynaklanan ortamın Tür­kiye ekonomisi üzerinde yarattığı olumsuz tesirler diyeyim de kimse kırılmasın. Bakan Nebati'yi üzmeye değer mi?