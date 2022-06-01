PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

O Merkez buraya gelecek, faizi artıracak!

Siz bakmayın kişi başı gelirde ancak Afrika ülkeleri ile yarıştığımıza. Ortamlarda Türkiye ilk çeyrekte tam yüzde 7.3 büyüdü dersiniz, geçersiniz.

Nasıl büyüdü? Bilgisayarın klavyesinde önce “7” sonra “.” ve en son “3” tuşlarına basarak. İnanın başka bir numarası yok gerçekçi bakarsak.

★★★

Büyüme basitçe ülkenin bir yıl boyunca ürettiği mal ve hizmetlerin toplam değeri… Enflasyon artınca değer de artıyor ama enflasyonu çıkartıp reel değeri buluyorlar hesaplamada…

İyi de ya açıklanan enflasyon doğru değilse? Sahi memlekette enflasyonun yüzde 70 olduğuna inanan tek bir Allah'ın kulu kaldı mı?

★★★

Büyüme normalde Türk Lirası ile ölçülür ama ha çakıl taşıyla ölçmüşsün ha bizim parayla… Bakarsak dolar bazında, mart sonu itibarıyla 802.7 milyar dolardan 793.8 milyar dolara geriledi. Ülke küçüldü… Hem de baskılanan dolar kuruyla… Hesaplasanıza gerçekte kim bilir ne?

Ekonomisi en büyük ilk 10 gireceğiz diye nutuk atarken ülkeyi yöneten, mevcut rakamlarla tarihte hiç görülmediği üzere 23'üncü sıraya geriledi Türkiye… Gurur duysun kendisiyle…

★★★

Peki yüzde 7.3 nereden çıktı? Anlatayım… Finans sektörü büyümede başı çekti. Yani? Finans sektörü dediğimiz krediler… Millet günü kurtarabilmek adına borçlanıyor limitinin kalanıyla…

Haklı… İstatistik Kurumu'na göre bile yüzde 70 enflasyon söz konusuyken aldığı borç bile pul olacak gelecekte… Aslında büyüyen ülke değil borçluluk bu minvalde…

★★★

Nasıl geri ödeyecek? Geliri de artmıyor ki… Burası ufak bir ayrıntı… Onu da kredi veren bankalar düşünecek.

Nitekim işgücü ödemelerinin yani çalışan maaşlarının ekonomi içindeki payı da düşmeye devam etti. Ne kadar? Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre kayıp 89 milyar lira… Ülke büyürken maaşlar neden azalır acaba?

★★★

Ya ülkeyi büyüten diğer kalem? Yatırımlar hızla yavaşlamaya devam ederken büyüme tüketimden geliyor. Vatandaş enflasyondan korumak için elindeki birikimlerle mal alıyor.

Yılın ilk çeyreğinde yatırım büyümesi sadece yüzde 1 seviyesinde… Hane halkı tüketimi ise reel olarak yıllık yüzde 19.5 büyüdü…

★★★

Sonra diyorlar ki cari açık vermeden Türkiye büyüyemez. Neden? Tasarruf açığımız var, yatırım yapmamız lazım. E yatırım yapmamışsın… Tüketerek büyümüşsün…

O zaman ekonomiyi doğru dürüst yönet, ortam sağla millet para biriktirsin.

Böyle ekonomiden bihaber yönetince ne oluyor? Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98.5 artarak 6 milyar 113 milyon dolara yükseliyor. Bu sadece bir ayda…

★★★

İlk dört ayda dış ticaret açığı 32 milyar 553 milyon dolar… Yatırım nerede? Yok! Tüketim? Çok! Karar ver… Ya ucuz kredi vermeyip tüketimi kısacaksın ya da batacaksın.

Kısaca dönüşü olmayan yoldasın… Mecburen faiz artıracaksın. Hassasiyetlerin varsa adına “faiz” demezsin… Seçmenine “caiz” dersin.

Nasıl başarıyorsunuz sahi? Zır cahil olsan böyle kötü yönetemezsin!