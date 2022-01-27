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Gösteriş çatıdan çöktü!

Şair Nedim'in şiiri ile açılmıştı. Şiir bugünün Türkçesi ile “Bu İstanbul şehri ki, ona değer biçilemez/ Onun tek bir taşına Acem mülkü (İran'ın tamamı) feda olsun” diyordu. Çin, daha büyük havaalanını 22 milyar dolara mâl etmişti. 29 Ekim 2018 günü “İstanbul Havalimanı” açıldığında Cengiz- Mapa- Limak- Kolin- Kalyon Ortak Girişim Grubu'nun 32 milyar Euro fatura çıkardığı açıklanmıştı.

Helal olsun dendi!

İstanbul'a değerdi.

Gururumuz olacaktı (!)

Uzmanlar, işi bilenler, hatta bu iktidarın kadrosundan o dönem THY'nin Genel Müdürü Hamdi Topçu bile “Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı dünyanın en iyi üçüncü havalimanıdır. Dünyada benzersiz bir konuma sahiptir. Onu “ölüm orucuna” yatırıp, 32 milyar Euro dış borç bularak (Yap İşlet Devret modeli dış borç bulma yoludur), yeni havaalanı yapmak yanlış bir yatırımdır. İçi kof bir gururlanmadır. Türkiye için “kara delik” olacaktır. Milli geliri aşağıya çekecektir” diye söyleyip uyarmışlardı.

1 metre kar yağdı.

Gördük.

İstanbul Havalimanı kargo binası çatısı metrekare başına düşen 60 kilo karı taşıyamadı, savrularak çöktü.

★★★

Bu kar yağışında sadece kargo binasının çatısı çöktü “terminal binası çatısı” dayandı. Çünkü kar yağışı durdu. Bir iki gün daha bu yoğunlukta yağmaya devam etseydi, muhtemelen terminal binasının da çatısı çökecekti.

Aynı zihniyet!

Aynı şirketler!

İmtiyazları almıştı.

Çatıları yapmıştı.

Kargo binası çatısı çöktüğüne göre terminal binası çatısı da bu yıl çökmediyse gelecek yıl daha fazla kar yağınca muhtemelen çökecektir.

Bir çatı niçin çöker?

Dayanak noktaları birbirinden uzun tutulur. Çatı uzun kolanlar üzerine oturtulur. Beklenmedik bir dış kuvvetle baskı görürse (örneğin metrekare başına 60 kilo kar yağışı ağırlığının binmesi) çatının direnme gücü yetmez.

Çatı çöker.

İşte çöktü.

Gururumuz dediniz.

Aslında gösterişinizdi.

★★★

Son 20 yılın bütün devlet ve belediye ihalelerinin en kaymaklısını alan 5 müteahhitlik şirketi; “32 milyar Euro borçlanarak yaptırılan İstanbul Havalimanı kargo binası çatısının 1 metre kara neden dayanamayıp çöktüğünü” nasıl izah edecekler?

Kar sebeptir.

Çöküş sonuçtur.

Böyle mi diyecekler?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Bölümü, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, “bu çatıları inceleyip usulüne uygun yapılıp yapılmadıklarını” topluma açıklayacaklar mı?

İncelesinler.

Kargo binası çatısı çöktü, terminal binası çatısının da çökmesine ramak mı kaldı?

Açıklasınlar.

Bekliyoruz.

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Havalimanı açılışında; “Bu sadece bir havalimanı değil bizim zafer anıtımızdır. Yüz akımızdır. Dünyaya örnek olacaktır. Teknoloji yoğun bir yapıdır. Avrupa hava sahasını yeniden yapılandıracak gücü vardır. Kıtalar arası uçuşların güzergahını büyük ölçüde değiştirecektir. Akıllı bir havaalanıdır. Bu eserin Türkiye'de yapılması bir tesadüf değildir. Tarihe damga vuracaktır” demiştiniz.

Kar yağdı.

Pistler kapandı.

Yolcular esir kaldı.

Şehre dönemediler.

Yere karton serdiler.

Kartonlarda gecelediler.

Turistler isyan etti.

Ne diyeceksiniz?

Kar yağar.

Çatı çöker.

Fıtratı budur.

Bunu mu diyeceksiniz?

★★★

İstanbul'a bir metre kar yağınca Ankara'dan kurtarıcı, çözüm bulucu, çare üretici olsunlar diye yola çıkan İçişleri Bakanı ile Ulaştırma Bakanı'nı taşıyan uçak sizin “Zafer anıtımızdır. Yüz akımızdır. Dünyaya örnek olacaktır. Tarihe damga vuracaktır” dediğiniz İstanbul Havalimanı'na değil de beğenmeyip “ölüm orucuna terk ettiğiniz” Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'na indi.

Buna ne diyeceksiniz?

Uçuş sebep.

İniş sonuçtur.

Böyle mi diyeceksiniz?

İTÜ, ODTÜ, BOĞAZİÇİ ve TMMOB çatıları inceleseler acaba ne diyecekler?

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Yunanistan'a bak haline acı!

Aynı kar Yunanistan'a da düştü. Aynı kar Yunanistan'da da hayatın olağan akışını etkiledi, yolları tıkadı. Yunanistan'da da özel otoyollarda araçlar mahsur kaldı. İnsanlar beklemedikleri sıkıntılar yaşadılar. Yunanistan'da otoyolu işleten şirketin CEO'su kar yağışından doğan sıkıntıları önceden hesaplayıp önlem alamadığı için istifa etti. Otoyolu işleten şirket 12 saat mahsur kalan araçların sahiplerine 2000 Euro tazminat ödemeyi kabul etti. Yunanistan'a bak haline acı. Türkiye'de otoyolu işleten özel şirketlerin (Kalyon, Cengiz, Limak, Kolin, Pak Yatırım, RSY) CEO'sunun kılı kıpırdamadı, şirketlerin patronları gülüp geçtiler. Türkiye'de özel otoyolda mahsur kalan araç sahiplerine “temiz kar havası solumaları” önerildi. Kar yağdı, Türkiye'nin Yunanistan'dan 100 yıl geride olduğu ortaya çıktı.