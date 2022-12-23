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Korgenerale yapılan organize kötülük!

Vural Avar, dün toprağa verildi. Ona “hapishaneden ölüsü çıkıncıya kadar hapis” kararı vermeye peşinen şartlanmış, şartlandırılmış bir grup organize kötülük yaptılar. İddianameyi 2 savcı yazmıştı. Savcıların arkalarında iktidar vardı. İkisi de FETO mensubu çıktı.

Birinci Savcı:

(Mustafa Bilgili)

Tutuklandı.

İkinci Savcı:

(Kemal Çetin)

O da tutuklandı.

İddianameyi yazan savcılara sahte belge üreten bir de askeri savcı vardı. Bu askeri savcının da FETO mensubu olduğu ortaya çıktı.

Üçüncü Savcı:

(Muharrem Köse)

Tutuklandı.

Soruşturma, kin tutup, intikam alma niyeti ve peşin hükmüyle başlamıştı. İlk soruşturmada ifade alan 2 savcı vardı. Onların da FETO bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Dördüncü Savcı.

(Cemil Tuğtekin)

Meslekten ihraç edildi.

Beşinci Savcı:

(Mehmet Özgür)

O da meslekten atıldı.

Davada kanıt, belge, bilgi olsun diye sunulan sahte CD'leri bile bile kabul eden 2 savcı daha vardı.

Altıncı Savcı.

(Hüseyin Ayar)

Meslekten ihraç edildi.

Yedinci Savcı.

(Fikret Seçen)

O da meslekten atıldı.

★★★

Vicdana, mantığa, merhamete, insafa, adalete sığmayan bu davanın dört yargıcı vardı. Dördü de sırtını hukuksuzluğa, adaletsizliğe, adaletin gücünü kişinin gücüne dönüştürmeye adamıştı.

Birinci Yargıç:

(Mustafa Karatay)

Meslekten ihraç edildi.

İkinci Yargıç: (Muhammed Alabaş)

Tutuklandı.

Üçüncü Yargıç.

(Ali Ertan)

Tutuklandı.

Dördüncü Yargıç:

(Haydar Kol)

Tutuklandı.

Hava pilot Korgeneral Vural Avar, emekli olduktan 16 yıl sonra açılan davaya, verilen karara belgelerle, kanıtlarla itiraz etmişti. Onun itiraz dilekçelerini değerlendiren ayrı ayrı 6 yargıç da vardı. Bu 6 yargıcın 6'sı da “Korgeneral Vural Avar'ın beni haksız, hukuksuz, adaletsiz yere hapiste tutuyorsunuz” itirazlarını aynı kelimeler, aynı cümlelerle reddedip, geri çevirmişlerdi. Bunlar da FETO mensubu çıkıtılar.

Beşinci Yargıç.

(Abdullah Bahçeci)

Tutuklandı.

Altıncı Yargıç:

(Nihat Uslu)

Tutuklandı.

Yedinci Yargıç:

(Halil İbrahim Kütük)

Tutuklama kararı çıktı.

Fakat firar etti.

Sekizinci Yargıç:

(Dündar Özdemir)

Tutuklandı.

Meslekten ihraç edildi.

Dokuzuncu Yargıç:

(Ahmet Korkmaz)

Tutuklandı.

Meslekten atıldı.

Onuncu Yargıç:

(Kadriye Çatal)

Meslekten atıldı.

★★★

Korgeneral Vural Avar'a ömür boyu hapis yani hapishaneden ölüsü çıkana kadar mahkumiyet kararı veren hakimlere; tarafsız görüş, yansız değerlendirme, bağımsız yargı ölçüsü sunsunlar diye 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştu. Bu bilirkişiler de FETO bağlantılı çıktı.

Birinci Bilirkişi:

(Ünal Tatar)

İhraç edildi.

Firar etti.

İkinci Bilirkişi:

(Cihat Yıldız)

İhraç edildi.

Üçüncü Bilirkişi:

(Yakup Korkmaz)

İhraç edildi.

★★★

Korgeneral Vural Avar 85 yaşına basmıştı, hapishanedeydi. Yaşına bağlı olarak dil ve konuşma yeteneği, dikkat, hafıza, düşünce merkezlerinin birbirine uyumu azalmıştı. Hapishane odasında betona düştü, kaburgasını kırdı. Ciğerleri su topladı. Hastanede yatarken eşinin onu görmesine izin verilmedi; “hastaneden hapishaneye göndereceğiz, o zaman gel eşini gör” denildi. Aslında bu durumda bir mahkum, yasalara göre, son günlerini evinde geçirmeliydi. 11 doktordan oluşan bir hekimler kurulu kuruldu.

Kurul Bakanı:

(Prof. Özcan Erel)

Başhekim:

(Prof. Ercan Yeni)

Başhekim Yardımcısı:

(Dr. Mehmet Arıkan)

Uzman Doktorlar:

(Prof. Mehmet Keşkek. Prof. Ali Sami Berçin. Prof. Nur İrem Uçkun. Doçent Şule Bilen. Doçent Ali Utkan. Doçent Hasan Kaya. Doçent Güneş Arık. Doçent Cemile Sevgi)

Bu 11 doktor.

“Korgeneral Vural Avar'ın ceza ertelemesi gerektirecek bir hastalığı yok, cezasını cezaevinde çekebilir, hayatını tek başına sürdürebilecek haldedir” diye rapor yazdılar.

Sadece 1 ay geçti.

Vural Avar, hapishanede hayata gözlerini yumdu. Rütbeleri söküldüğü için resmi tören olmadı. Vural Avar'a yapılanlar vicdana, mantığa, merhamete, insafa, adalete sığacak şeyler değildi. Hapishaneye kendisini ziyarete gelen yakınlarına; “meşrulaştırılmış organize kötülük yüzünden tutukluyuz” diyordu.