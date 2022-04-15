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Sizi ekmek çarpacak!

“Çalıyorlar ama Çalışıyorlar Modeli” sonunda belediye parasıyla “Çek kızlarının ateş dansını” seyretme gezisine çıkmaya kadar geldi dayandı. “Çalıyorlar ama Çalışıyorlar deyimini” ben yakıştırmış değilim. Halk bulmuştu.

Rant yaratma.

Yolsuzluk.

Vakıf peydahlama.

Kişi zengin etme.

Partili hısım ve akrabasını üç maaş, beş maaş alacak şekilde belediye kadrolarına yerleştirmenin dozu arsızca yükselmesine rağmen halkın büyük bölümü, son yerel seçimler hariç, 25 yıldır yine de AKP belediyelerine oy vermeye devam etti. Halk bu tercihine dayanak olarak da “çalıyorlar ama çalışıyorlar tesellisini” üretti.

Teselli!

Avuntu!

Acıyı unutma!

Bu uyuşturucu avuntu, sonunda bir yandan halkı ekmek karnesine bağlayıp öbür yandan belediye başkanlarını Prag'a “ateş dansı seyretme” gezisi düzenlemeye götürdü.

★★★

Türkçemizde ekmeği kutsal sayan deyimler, atasözleri var. Ekmeğin adına; “Allah'ın nimeti” demişiz.

Ekmek, aziz.

Mukaddes.

Başka bir dilde yok; “Ekmeğin yemini” de biz üretmişiz: Yalan söylemediğini karşısındakine inandırmak için “ekmek çarpsın” demiş, ekmek üzerine yemin etmişiz, etmekteyiz.

Sizi ekmek çarpacak.

Ekmek, nimettir.

Sabrı sonsuzdur.

Sandığı bekleyecek.

Sandıkta çarpacak.

Ekmek kapısı.

Ekmek kavgası.

Ekmek parası.

Ekmek teknesi.

Bu deyimler bizim dilimizde “dürüstçe çalışmayı, namusluca helal kazanmayı, kula kul olmadan geçimini sağlamayı, ailesini ve çocuklarını yaşatmaya gayret göstermeyi” anlatmak için kullanılır.

★★★

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yoksulluğa ilaç olsun diye bula bula “Ekmek İndirim Kuponu” çözümü buldu. Gaziantep gibi sanayi, ticaret, turizm, tarım, tarih her şeyi olan ve son 40 yılın parlayan yıldızı bir kentte; yoksul düştüğü için geceyi hemen hemen uykusuz geçirip gündüzü de ekmeksiz geçireceği telaşına düşmüşlerin sayısı milyonları bulmuş olmalı ki, AKP'li Gaziantep Belediye Başkanı, “Ekmek İndirim Kuponu” dağıtımını başlattı. Belediyeden kuponu alan yoksul 2.5 TL olan ekmeği 1.5 TL'ye satın alabilecekmiş!

Karneli ucuz ekmek!

20 yıl önce Gaziantep Belediyesi AKP'nin eline geçtiğinde Türkiye 22 milyon ton buğday üretiyordu. Bugün 18 milyon ton üretiyor. Ve un ile makarna ihraç edebilmesi için de Türkiye, yılda 8 milyon ton buğdayı dışarıdan satın (ithal) alıyor. Türkiye'nin kendisinin üretmediği buğdayı una çevirip dışarı satan fabrika sahiplerinin çoğunluğu da Gaziantep'te bulunuyor.

Böyle bir şehir!

Yoksul üretti.

Ve yoksullar için…

Ekmek karnesi!

★★★

Gaziantep'te AKP'li belediye yoksullar için “ucuz ekmeği karneye” bağladığı günlerde yine AKP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı ile 4 AKP'li İlçe Belediye Başkanı'nın içinde yer aldığı 67 kişilik AKP'li heyetinin Avrupa'da 9 şehri gezme programı yaptıkları ortaya çıktı. SÖZCÜ'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, bu heyet 9 şehir içinde Prag'a da gidecekmiş!

Çek birası içip!

Çek yemeği yiyip!

Çek dansı seyredip!

Afyon'a döneceklermiş!

SÖZCÜ'de bu haber yayınlanınca Afyonkarahisarlılardan büyük bir tepki doğmuş olmalı ki; “ateş dansı seyretme gezisi” iptal oldu ama göreceksiniz:

Ekmek sandığı bekliyor.

Dans sevicilerini.

Karne dağıtıcılarını.

Çarpacak.

★★★

Ekmek karnesi değil.

Ekmek teknesi üreten.

Ateş dansı gezisi değil.

Çevre sorununu yöneten.

Çalmayan.

Çaldırmayan.

Çalışan.

Politikacı tipi öne çıktı, umut oldu, halktan destek bulacak.