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Tiksindirici!

Gazetecilik, belge takip eden yazıcılıktır. İsim, resim, olay; bu üçlü bir araya gelince, belge ortaya çıkar. Ne zaman bir yüksek devlet koltuğuna bir kişi yerleştirilse; isim, resim, olay bir arada belirir, dirilir, canlanır.

Çift maaş.

Üç maaş.

Beş maaş.

Yazılır.

Vurucu, uyandırıcı, düşündürücü o fotoğraf gazetenin birinci sayfasında yayımlanır: Fetullah Gülen ABD'de çiftlikte başında beyaz takkesi kitaplarla dolu raf önünde duruyor. İki yanında Türkiye'den ziyarete gitmiş 10 kişi- 15 kişi- 20 kişi yan yana dizilmişler. İşte o çift maaşlı, üç maaşlı, beş maaşlı koltuğa yeni atanan kişi de ziyaretçiler arasında.

İşte o belge:

FETÖ ile resim!

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FETÖ ile resmi olan o kadar çok kişi; bakan, bakan yardımcısı, genel müdür, devlet şirketinde, bankasında yönetim kurulu üyeliğine, üniversitede rektör ve dekanlığa atandı ki, insanın kusası geliyor. En son Tarım Bakan'ın yardımcılığına üç gün önce atanan eski AKP Milletvekili Ebubekir Gizligider'in ABD'de ziyaret sırasında FETÖ ile çekilmiş hatıra fotoğrafı çıktı.

Aynı gün; “İngiliz Prensi'ni Sterlin ile yemleyen eski AKP Milletvekili İlhan İşbilen”in beş gün önce yayımlanan magazin kokulu haberi de dünya gündemine oturdu. Eski AKP milletvekili ve eşi Nebahat Evyap İşbilen İngiliz pasaportu alma ihtiyacı duymuş. Pasaport desteği versin diye İngiliz Prens'i Andrev'in Vakfı'na 750 bin Pound (Sterlin) bağış yapmışlar. Ayrıca prensin eski eşi Sarah'a 225 bin Pound, kızlarından Prenses Eugenie'ye 25 bin Pound aktarılmış ve diğer kızı Prenses Beatrice'ye de evlenirken 750 bin Pound takı sunulmuş. Bu paralar da yine İngiltere'de bankacılık yapan ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz ile akrabalığı olan başka bir kişi aracılığıyla yatırılmış.

Diz boyu sefillik.

Rüşveti alanı mı?

Vereni mi?

Sefil sayalım!

İngiliz gazetecileri; “Rüşveti Prensimize ve Prenseslerimize Fetullahçı kişiler yedirmiş ama alan verenden daha sefildir… Prens'in yargılanması gerekir” diye yazarak kendi okurlarının vicdanına sesleniyorlar.

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Biz de sanki bu İngilizleri ilgilendiren magazin haberiymiş gibi uzaktan seyrediyoruz. Şu soruyu sorup cevabını istemiyoruz: İngiliz Prensi ile kızlarını İngiliz parası ile yemleyen ve Fetullah'a vidalı bir geçmişe sahip AKP'li eski milletvekili ve eşi rüşvet olarak verdiği paraları nerede kazandı?

Emeğiyle mi kazandı?

Devletten mi çaldı?

Yanında kimler vardı?

O kimler; şimdi hangi partide ve hangi devlet koltuğunu doldurmaktalar? Dünyadaki kara, kirli, ahlaksız para trafiğini yazan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun Pandora Papers adı verilen belgesellerinde de karı koca İşbilen'in isimleri, şirketlerinin adı geçiyor. Buna göre; Türkiye'deki banka hesaplarından yüklü miktar para çekmeye kalkmışlar. Para yüklü olunca MASAK uyarı yapmış. Hesaplara el konulmuş, sonra da kaldırılmış. Ancak hesaplarına el konulmadan önce toplam 110 milyon dolar paralarını (35 milyon dolar nakit, 75 milyon dolar bono ve senet) İngiliz Virjin Adaları'na (MAN adası gibi kara para yıkama hamamı ülkecik) aktarmışlar. Aslında Mısır, Malezya, Türkiye'de fabrikaları ile özel limanları da olan ve yıllık net cirosu 2019 yılında 800 milyon doları geçen birikimin asıl sahibi aileden Nebahat Evyap, Fettulah Gülen'in emriyle İlhan İşbilen ile evlenmiş. İlhan İşbilen damatlığa geçip şirketleri, parayı, Evyap Holding'i işletirken AKP Milletvekili de olmuş. 17- 25 Aralık yolsuzluk belgelerinin ortaya dökülmesinden sonra da partisinden istifa ettikten sonra “Gülen ile Hükümet arasında arabuluculuk yapabileceğini” bile söylemiş.

Yakın tarih!

Olay ile isim!

FETÖ ile resim!

Tiksindirici!

Kusmuk söken!

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15 Temmuz darbe girişiminin yedinci yılına girdik. FETÖ'nün siyasi ayağı bulunmadı. FETÖ ile vidalı devlete sızmalar üç maaşlı, beş maaşlı, on beş maaşlı olarak devam ediyor. Önceki yıl 222 milyon lira zarar eden Et ve Balık Kurumu'ndan 3 maaşlı kayınbirader de çıktı.

O da FETÖ resimli!