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Boş tencere!

Her gün zam, her gün zam…

Zamsız geçen günümüz yok!

Türkiye'yi cehenneme çevirdiler ama hâlâ iyilik masalları anlatıyorlar… Halimize şükretmemiz, sabretmemiz lâzımmış!

Türk milleti eziyet çekmek için yaratıldı sanki!

Bu zihniyetle başta ekonomi olmak üzere hiçbir işin düzeleceği yok!

Temmuzda maaşlara yapılacağı söylenen zam da şimdiden eridi bitti bile… Gıdadaki enflasyon her haneyi etkiledi, dar ve sabit gelirlileri ise mahvetti!

Ülke nüfusumuzun büyük bir bölümü dar gelirli… Bu insanlar ne yapacak, nasıl geçinecek, nasıl yaşayacak, bunu düşünen var mı?

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Sarayda oturanların rahatları yerinde… Bu nedenle ülke sorunlarına dürbünün tersi ile bakıyorlar. Halkın sıkıntılarını küçük görmelerinin sebebi bu! Tok insan açın halinden anlamaz!

Mutfaktaki yangının etkilemediği kesim yok!

Bilge bir siyasetçi olan rahmetli Demirel “Boş tencere her iktidarı götürür!” derdi.

Bu söz tabii ki, AKP için de geçerlidir.

Her ürüne yapılan zamlar yetmiyormuş gibi devlet vergileri de arttırıyor. Halkımız geçen yıla göre iki misli fazla vergi ödüyor ama iktidara bu da yetmiyor!

2022 yılı bütçesini 6 ayda tükettiler!

Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen “880 milyar 774 milyon 775 bin liralık ek bütçe” talebinin sebebi budur.

“Ek bütçe, ek ödenek” vatandaşa yeni vergiler geleceğinin habercisidir.

Fakat… İktidara bu da yemeyecek! Çünkü israf o kadar büyük ki, hesapsız harcamalara para yetiştirmek mümkün değil!

İktidar, ülkenin ve milletin iyiliğini istiyorsa bir an önce seçime gitmelidir!

Halkı sürü sananlar!

AKP iktidarının sorunları çözecek gücü kalmadı. Şimdi ne yapacak?

Çareyi susturma ve korkutma yasası hazırlamakta buldular.

Sonu gelen iktidarlar hep böyle yapar! Demokrasiyle ilgisi olmayan çağ dışı sansür yasaları çıkartırlar.

AKP iktidarı de ilkel bir “Sansür Yasası” hazırladı.

Hapis tehdidi ile haberleri sansürleyip halkın kötü gidişten haberdar olmasını önlemek istiyorlar!

Millet okumayacak, görmeyecek, anlamayacak!

Allah aşkına, insanlarımız o kadar salak mı? İçinde bulundukları hazin durumu bilmiyorlar mı?

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Son Osmanlı Padişahı Vahdettin halkı bir koyun sürüsü olarak görürdü. Onun:

“Bu halk sürüdür. Başlarına bir çoban lâzım. O çoban da benim!” sözü tarihe mal olmuştur.

Aradan 100 yıl geçti ama o zihniyet değişmişe benzemiyor!

Halkı hâlâ sürü olarak görenler var. Tabii ki, yanılıyorlar!

Bunu seçim sandığında net olarak göreceğiz.

İktidarın seçim öncesi muhalif medyayı susturmak amacıyla yasa çıkartması gazeteciler için sıkıntı yaratır ama umdukları sonucu vermez.

“Yanıltıcı bilgiyi yaymak” gibi ucu açık, ne olduğu belirsiz, muğlak gerekçelerle gazetecilere 3 yıla kadar hapis getirilmek istenmesi nedir? Bu aslında, gerçeklerden kaçan iktidarın endişe ve korkularının dışa yansımasıdır!

Peki, sonuç ne olur? Evet, bu antidemokratik yasa ile muhalif gazeteciler hapse atılabilirler! Fakat iktidarın akıbeti değişmez!

Sonuç, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, SÖZCÜ yazarı Ruhat Mengi'ye dediği gibi olur ve:

“Millet İttifakı seçimi yüzde 99.99 kazanır!”

TEBESSÜM

Boşanma davası…

Mahkemede bir boşanma davası görüşülüyor…

Hâkim bey erkeği sorguya çekiyor:

“Anlaşıldı, demek ki tam dört yıldır karınıza tek bir söz söylemediğinizi itiraf ediyorsunuz. Peki, bunun sebebini nasıl açıklayacaksınız?”

Adam boynunu büküyor:

“Karımın sözünü kesmek istemedim hâkim bey!”

GÜNÜN SÖZÜ

Bir kaptanın usta olup olmadığı, deniz sakinken anlaşılmaz!