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Çocuk, siyaset ve din

Topluma verecek hiçbir şeyi kalmayan iktidar artık 10 yaşındaki çocuktan medet umar hale geldi.

Nasıl bir zihniyettir ki, küçük yaşı gereği dünyadan habersiz bir yavruya boyundan büyük lâflar söyletiyor, ana muhalefet liderine “Bay Kemal HAİN'dir” diye hakaret ederken, etrafta bulunan kadınlı-erkekli grup zevkle gülüyor?

Bu olay, AKP iktidarının nasıl bir çaresizlik içinde olduğunun göstergesidir.

Bizim, dinimizde de, milli değerlerimizde de, çocukların “dedeleri yaşındaki birine hakaret etmesi” var mıdır?

Hayat pahalılığını, işsizliği, yoksulluğu, ağır zamları millete böyle mi unutturmaya çalışıyorlar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bile, tüm makyajlama çabalarına rağmen yıllık enflasyonu yüzde 49.69 olarak açıkladı. Gerçek enflasyon ise Enflasyon Araştırma Grubu ENAG tarafından açıklanan yüzde 114.87'dir. Korkunç!

Kış koşullarında milletin beli daha da bükülüp, yoksulluk Türkiye'nin kaderi haline getirilirken iktidarın zavallı bir çocukla şov yapması, birçok insanımızın yüzünü kızarttı!

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Peki, çocukları siyasete âlet etmenin İslâm'da yeri var mıdır?

Bunu, din konusundaki derin bilgisiyle tanınan İlâhiyatçı Yazar Nazif Ay'a sordum. Özetle şunları anlattı:

“Olay, hem din değerleri, hem milli ahlâk, hem de pedagoji (çocuklarda davranış bozukluklarını araştıran bilim dalı) anlamında talihsizliktir.

AKP mitinginde Cumhurbaşkanı'nın elinden mikrofonu alıp konuşan ve muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için ‘HAİN' ifadesi kullanan küçük çocuk üzerinden yapılan siyasetin, dinsel boyutunun olduğunu özellikle vurgulamak isterim.

Öncelikle belirteyim, 10 yaşındaki bir çocuk, biz çağdaş değerdeki bireyler için çocuktur. Ancak mevdu (uydurma ve yanlış) dinci kaynaklara göre ise, o yaştaki çocuklar dini sorumluluğun muhatabıdır. Kişilerde dinsel yükümlülüğün ergenlikle değil, mümeyyiz dönemi, yani 10 yaşında başladığını iddia ederler.

Uydurma bir hadis hükmüne göre 10 yaşındaki bir çocuk, din ile alâkalı tüm ibadet ve sorumluluklarıyla yükümlüdür. Dahası zecri denilen ‘ağır yaptırımlar' ile karşı karşıyadır.

Böylesi bir anlayış nedeniyle ağır cezaya muhatap kılınabilen bir çocuk, aynı zamanda başkalarına da ağır ceza verebilecek iradenin öznesi yapılabilmektedir.

Özetle, bizim için masum olan evlâdımız, bunların zihniyetinde, erişkin birey gibi öne sürülebiliyor.

Trabzon'daki AKP mitinginde 10 yaşındaki bir çocuğun siyasete âlet edilmesi çok yanlış olmuştur!

Ben bir öğretmen olarak ve masum bir çocuğu manen (psikolojik anlamda) hırpalamak ve ona zarar vermemek adına görüşümü sınırlı tutuyorum.”

Aidatlara yapılan zamlar!

Ülkeyi saran zam yağmuru, İstanbul'daki sitelerin aidatlarının da fahiş oranda artmasına yol açtı.

Bu konuyu yazarken, Etiler'deki Alkent Sitesi'ni fahiş zamlara örnek olarak göstermiştim.

Yapılan yüzde 58 zamla 2022 yılı aidatları şöyle saptanmıştı:

– 285 metrekare daireler 4400 TL.

– 206 metrekare daireler 3470 TL.

– 165 metrekare standart daireler 3035 TL.

– 78 metrekare küçük daireler 1925 TL.

Ben bu rakamları aşırı bularak eleştirmiştim. Bugün de aynı fikirdeyim.

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Bu arada Alkent yönetimi 30 sayfalık büyük bir dosya gönderip bütçe dökümünü açıkladı. Cevap hakkına saygı duyduğum için, sonuç bölümünü naklediyorum. Okuyalım:

“Fazla aidat ödemek bizim de tercihimiz değil. Ancak, aidatın içindeki ana kalemlerimiz (elektrik, su, yakıt, güvenlik ve personel giderleri) bütçemizin yüzde 79.5'ini oluşturuyor. Ne kadar tasarruf edersek edelim, bu kalemlere gelen zamlarla zaten yüzde 40.5 artış kaçınılmaz hale gelmişti… Geri kalan yüzde 20.5'lik kısım sitemizin genel sarf kalemlerini oluşturur. Ocak ayı enflasyonu ile giderlerdeki artış yüzde 58'i buldu… Ve biz, aidat avanslarına bu oranı yansıttık. Bizce bu artış, memleketimizin genel şartlarına uygundur.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Camiye siyaset girerse ibadet kalmaz. Yargıya siyaset girerse adalet kalmaz.” (S.Demirel)