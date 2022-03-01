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Herkes kaybetti!

Devletler savaşıyor, masum insanlar ölüyor!

Hani “Filler tepişir, karıncalar ezilir!” derler ya… Bu savaş da öyle!

Kafası çatlak siyasetçiler çarpışmaya karar veriyor, milletler korkunç acılar çekiyor.

Bir insanı öldürene “Katil” deyip hapse atıyorlar.

Bin insanı öldürene ise “Kahraman” deyip madalya takıyorlar!

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Rusya ile Ukrayna liderleri, savaşı bitirmek için masaya oturmayı kabul etti. Bu, umut verici bir gelişme tabii ki. Dileriz barışın değerini hatırlayıp uzlaşırlar.

Ukrayna'nın işgali, Rusya lideri Putin'in istediği gibi gitmedi.

Evet, Rusya süper bir güç… Putin de onun hâkimi… Bu tamam da, Ukrayna'yı tamamen işgal etse bile uzun vadede kaybeden kendisi olacak!

İlk anda kazanmış gibi görünen Putin'i büyük sıkıntılar bekliyor.

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Savaşta kaybeden ülkelerden biri de maalesef Türkiye olacak!

Birbiriyle boğuşan iki ülke ile de milyarlarca dolarlık ticaret hacmimiz var.

Doğalgaz, petrol, buğday, arpa, bitkisel yağlar; kimyasallar dahil 99 kalem mal ithal ediyoruz.

Rusya ve Ukrayna'ya karşı en güçlü ticaretimiz, “bacasız fabrika” denilen turizm.…

Her zamanki gibi bu yıl da Rusya ve Ukrayna'dan milyonlarca turist gelecek ve Türkiye'ye milyarlarca dolar para bırakıp gidecekler diye hesaplar yapıyorduk… Bu para ekonomimizi rahatlatacaktı.

Evdeki hesap çarşıya uymadı. Savaş, umudumuzu bir anda yok etti!

Görüşmelerde barış sağlansa bile, iki ülke de önce kendi yaralarını sarmayı düşünecek, savaştaki kayıplarını telafi etmeye çalışacak. Bu yıl o ülkelerden çok sayıda turist beklemeyelim!

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Putin, Rusya'nın “Tek adamı”dır.

“Tek Adam”lar genellikle rahatsız, huzursuz, endişeli yaşar.

Putin, Ukrayna'ya saldırarak Batı'ya gözdağı verdi ama kendi ülkesi de kaybetti!

Savaşta, Türkiye dahil, herkes kayıpta.…

Fakat en çok kaybeden ülkelerden biri kesinlikle Rusya olacak! Putin'in ülkesini ekonomik bakımdan çok sıkıntılı günler bekliyor!

Utanç verici bir durum!

Ukrayna'da 20 bin civarında Türk vatandaşı sınırda kurtarılmayı bekliyor.

Şimdiye kadar 6 bin kadar Türk'ün Ukrayna'dan tahliye edildiğini bildirildi. Tahliyeler maalesef başarılı değil!

Türk vatandaşlarının içine düştüğü çaresizliğe dikkati çeken iki mesaj nakledeceğim.

Mesajlardan biri 22'nci dönem Balıkesir Milletvekili, eski AKP'li Op. Dr. Turhan Çömez'e, diğeri, Elektrik Mühendisi ve Araştırmacı Yazar Semih Kalkanoğlu'na ait.…

Birinci mesaj:

“Güçlü bir ülke, savaşın ortasında yurttaşlarını özel uçaklarla güvenli bir şekilde taşır.…

Dünyanın en büyük havayolu diye övündüğümüz THY, böyle bir kriz anında, Kiev-İstanbul uçuşunu 12.000 (On iki bin) lira yapmış.

Utanın yaptığınızdan… (Op. Dr. Turhan Çömez)

İkinci mesaj:

“TV ekranında, Ukrayna'nın Harkov kentindeki üniversiteli Türk genci konuştu. Harkov'daki Türk Konsolosluğu ilgilileri kentten kaçmışlar.

Bir geminin kaptanı en son terk eder gemisini…

Öğrenci genç ‘İki gündür bizi tahliye etmelerini bekliyoruz ama artık Rus ordusunu beklemeye başladık. Onlar gelince bize yiyecek, gıda yardımı yaparlar!' dedi. Sizce bu olacak şey mi?”

(Semih Kalkanoğlu)

TEBESSÜM

Çevrede polis var mı?

Genç bir adam, yoldan geçen bir adama seslenir:

“Beyefendi, bir şey sorabilir miyim?”

“Tabii efendim, lütfen sorun?”

“Acaba çevrede bekçi ya da polise rastladınız mı?”

“Hayır evlâdım.”

“Eminsiniz, değil mi?”

“Evet evladım, eminim.”

“Öyleyse lütfen hiç zorluk çıkartmadan para cüzdanınızla kol saatinizi bana teslim edin!”

GÜNÜN SÖZÜ

Dostlarınızı yalnızken eleştirin, yabancıların yanında övün!