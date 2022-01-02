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İslâm’da ŞİRK büyük günahtır!

Dün yılın ilk sabahında gözlerimizi zam yağmuruyla açtık!

Elektriğe zam, doğalgaza zam, akaryakıta zam, köprülere zam, zorunlu trafik sigortasına zam, her türlü vergiye zam… Velhasıl, zam oğlu zam!

Kahredici salgın bir yandan, çöken ekonomi ve mutfaktaki yangın diğer yandan, halkın boğazına sarılmış halde…

Hal ve gidiş hiç hoş değil ama iktidar, başarı masalları anlatmaya devam ediyor. Kaç kişi inanıyor buna, bilemiyorum. Ancak… En uçuk sözlere bile her devirde inanan saf insanlar vardır ne yazık ki!

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AKP, yolun sonuna gelmiş görünüyor.

En geç önümüzdeki yılın haziran ayında sandık vatandaşın önüne konulunca bir devrin kapandığını göreceğiz!

İktidar, hata üstüne hata yapıyor, bilim dışı uygulamalarla ekonomiyi de, insanlarımızı da perişan ediyor. Ancak, bunlardan ders alındığına dair ortada hiçbir işaret yok!

Sıkışınca Allah'a sarılıyorlar!

Bu, Allah'ın gücüne gitmez mi? Hatalarına Allah'ı ortak etmek günah değil midir?

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ki:

“Sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın…

Biz kendimiz yapmıyoruz…

Biz inanıyoruz ki, bize yaptıran Allah'tır…

Bize yaptıran Allah'tır…

Bize yaptıran Allah'tır!”

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İçişleri Bakanı'nın tekrarlaya tekrarlaya söylediği bu sözler müthiş!

20 yıldır iktidarda olan AKP'nin yaptığı tüm hata ve haksızlıklara Allah'ı ortak etmek anlamına geliyor.

Buna İslâm'da ŞİRK denir!

İslâmiyet'te en önemli iman sorunu olan ŞİRK, Allah'a ortak koşmak demektir ve büyük günahtır.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Allah'ı siyasette kullanmaya çalışanları sert bir şekilde eleştirerek:

“Suçlarınızı ‘Allah' diyerek örtemezsiniz. Bunlar işledikleri kabahati Cenab-ı Allah'a yüklemeye çalışıyor. Onların yaptıklarını görenler İslâm'a ısınır mı? İslam'a büyük zarar veriyorlar.” diyor.

Gerçek dindarlar da onun gibi düşünüyor.

Allah ile siyaset…

Allah ile siyaset yapılır mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunu yapıyor!

İktidarın bunca hatasını Allah'ın yaptırttığını iddia etmek, Allah'ın gücüne gitmez mi?

İnsanların umutlarını yok ettikten sonra Allah'a sığınmak olur mu?

Sayısız örnek var. Bunlardan sadece bir kaçını soralım:

■ Milletin 128 milyar dolarını buharlaştırmayı Allah mı emretti?

■ Kadına şiddeti önlemeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'ni Allah mı iptal ettirdi?

■ Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına zincir vurmayı Allah mı söyledi?

■ 20 Aralık gecesi binlerce küçük yatırımcıyı Allah mı çarptırdı?

■ Hurda plastiklerle Türkiye'yi Avrupa'nın çöplüğü haline Allah mı getirdi?

■ Milletin bankalarını, fabrikalarını, madenlerini Allah mı sattırdı?

■ Ülke yolsuzluklara, vurgunlara sahne olurken bunları önlemek yerine seyretmenizi Allah mı istedi?

■ Esnafı, çiftçiyi, memuru, emekliyi Allah mı perişan etti?

Böyle daha yüzlerce soru sorabiliriz. Tüm bunları Allah mı yaptırdı Bakan Bey?

TEBESSÜM

En tehlikeli hastalık!

Doktorun birine sormuşlar:

“Ne dersiniz doktor bey, sizce günümüzde en tehlikeli hastalık hangisidir?”

Doktor hiç düşünmeden cevap vermiş:

“Bence hastalıkların en tehlikelisi kalp krizidir!”

“Neden böyle düşünüyorsunuz?”

“Neden olacak beyefendi? Kalp krizi denilen menhus hastalık o kadar ani gelir ki, vizite parasını bile alamayız!”

GÜNÜN SÖZÜ

Ülke yönetimi hazır bir reçete değildir, bilgi ve beceri ister!