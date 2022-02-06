Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Hep aynı hikaye: Koyun can derdinde, kasap et derdinde

Kamu bankalarından “ikram edilen” kredileri geri ödeyemeyip, ebediyete intikal eden Metal Yapı Konut'un sahibi Ömer Sacaklıoğlu'nun Asist Eğitim Kurumları'nın sahibi olduğu Doğa Koleji'nin bugüne evrilen “çöküş hikayesi” tam da başlıktaki atasözünü anımsatıyor…

2020'nin başına kadar yaklaşık 80 bin öğrencisiyle Türkiye'nin en yaygın anaokulu, orta ve lise öğretim kurumu olan Doğa Koleji'nin başına “İTÜ” markasını koymak için yapılmadık kalmadı.

Vakıflar Bankası liderliğinde Ziraat ve Halkbank'a park edilen kredi borçları, öğrenci sayısı 6 bine inen Arı İnovayon'a bağlı 32 okulda öğrenim gören öğrencilerin ve ücretlerine zam yapılmadan çalıştırılan personelin geleceği belirsizliğini koruyor.

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Denge Değerleme şirketi tarafından hazırlanan 5 Ekim 2021 tarihli rapor okulun ne hale getirildiğini net biçimde ortaya koyuyor.

Dolar kuru 8.44 TL, Euro kuru 10.04 TL'den hesaplanarak ortaya çıkan finansal tabloya göre şu not düşülüyor:

“30 Haziran 2021 tarihinde sona eren döneme ilişkin zarar 94 milyon 448 tutarında gerçekleşmiştir. Kısa vadeli yükümlülükleri 1 milyar 542 milyon TL'yi aşmaktadır. Şirketin öz kaynakları 84 milyon liradır. Şirketin kısa vadeli banka kredileri 968 milyon 863 bin TL'dir. Bu durum şirketin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek belirsizliğin varlığını göstermektedir.”

İTÜ ETA Vakfı'nın 1 milyar lirayı aşan banka kredileri ve 2 milyar 242 milyon liraya yükselen kira yükümlülükleri gayrimenkul satışlarını da gündeme getiriyor.

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AKP kadrolarının arabuluculuğunda Metal Yapı Konut ile süren pazarlıklar sonucu 1 milyar 100 milyon TL borçla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) idaresine geçen okulun, son 2 yılda borçları 4 milyar TL'ye yaklaştı.

İTÜ yönetimi bu işin altından kalkamacağına kanaat getirmiş olacak ki; Bilgi Üniversitesi'nin sahibi Kemal Can'ın sahibi olduğu Can Holding ile pazarlık masasına oturdu.

Bu arada Vakıfbank'ın iradesiyle Kemerburgaz kampüsünü Biltes Okulları'nın sahibi Can Uysal'a devrettiği söyleniyor.

Doğa Koleji'nde iktidar savaşları

Doğa Koleji'ndeki son gelişmeleri özetleyen iddiaların “bir kısmını”, ilgili ve yetkili makamların araştırması umuduyla “aynen” paylaşıyorum.

İleri sürülen iddialar, AKP Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz'e odaklanıyor.

■ Nisan 2021'de Vedat Demiröz'ün referansı ile İTÜ ETA DOĞA KOLEJİ'nin işletmeci şirketi Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin çoğunluk hisselerini 30.09.2021'e kadar alma taahhüdünde bulunan 4 İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji yatırımcısı HALİL GÜRSOY'a verildi.

(Vakıfbank, 52 İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden 20'sinin Kahramaraşlı eğitim yatırımcısı Halil Gürsoy'a devredildiğini açıklayan 11 Ocak 2022 tarihli yazım üzerine, yapılan devir ile ilgili İTÜ Rektörlüğü'ne mali ve idari soruşturma talep eden bir bildirimde bulundu. Öte yandan okulların devrine karşılık Gürsoy'un 44 milyon TL tutarında 2 ayrı senet ödemesi yaptığı belirtiliyor. S.Y.)

■ Arı İnovasyon yönetim kurulundan 30.04.2021'de yapılan değişiklikle. ikiden üçe çıkartılan yönetim kuruluna İTÜ Rektörlüğünü temsilen Prof. Dr. Ali Deniz ve HALİL GÜRSOY'u temsilen ise Hatice Düzgün yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Hatice Düzgün, Halil Gürsoy'un eşinin kuzenidir.

(Karaca İTÜ Rektörlüğü'ne üçüncü dönem seçilemedi. Yeni atanan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Karaca'nın yerine Arı İnvasyon yönetimine girdi. Karaca ile birlikte İTÜ ETA Vakfı opresayonu gerçekleştiren Serhat Özeren de 4.01.2022'de yönetim kurulu üyeliğinden çıkartıldı. Onun yerine de İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Kumral atandı. Özeren boşta kalmadı, Koyuncu'nun danışmanı olarak görevlendirildi. S.Y.)

■ 01.05.2021'den itibaren Vedat Demiröz'ün şirketi Demiröz Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi Danışmalık ile aylık 25 bin TL bedelle danışmanlık sözleşmesi imzalandı. Arı İnovasyon önceleri mali danışmanlık şirketine ayda 2 bin 500 TL ödüyordu.

(26 Kasım 2021 tarihli Ticaret Sicil gazetesinde şirketi Mustafa Arıkan'ın temsil ettiği ilan ediliyor. S.Y)

■ HALİL GÜRSOY, uzun zamandan bu yana yanında finans müdürü olarak çalışan HAKAN KIBRISLIOĞLU'nu, Arı İnovasyon Satın Alma, Finans Muhasebeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasını sağladı.

■ KIBRISLIOĞLU, Doğa Koleji'nin temizlik ve güvenlik hizmetlerini yürüten FMS Security ve FMS Hygne ile reklam tanıtım hizmetlerini yürüten firmaların sözleşmelerini feshettti.

■ Temizlik, kantin, ulaşım ve güvenlik hizmetlerini Binsat Holding A.Ş.'ye, reklam ve tanıtım hizmetlerini Erk Ajans Organizasyon Yayın Tanıtım'a ihale edildi.

(İGA ve AKP Genel merkezi ve kimi belediyelerinde içinde olduğu çok sayıda kamu kuruluşuna güvenlik ve entegre bina yönetimi hizmeti veriyor. Binsat son 10 yılda büyüyen şirketlerden. İştiraklerinin Arı İnovasyon ile yaptığı tüm hizmet sözleşmeleri 16 Ocak 2022 tarihli “Kamu bankalarının İTÜ ile bilek güreşi” başlıkla yazımda yer aldı. S.Y.)

■ Binsat Holding A.Ş. ile Erk Ajans Ltd. Şti'ye ihale edilen işlerin ihale değerleri yaklaşık 250 milyon TL civarındadır.

■ EDUWONKA EĞİTİM DANIŞMANLIK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. Doğa Koleji öğrencilerinin yurtiçi ve yurtdışındaki gezilerini organize etme ve yurtdışındaki üniversitelere yerleştirme süreçlerini yönetiyor.

Eduwonka'nın sahibi Sinan Küçükömeroğlu'un ağabeyi Salim Küçükömeroğlu FETÖ davasından hüküm giydi.

(Şirket, Ticaret Sicil gazetesi katılarına göre 31.08.2021 tarihinde Sinan Küçükömeroğlu tarafından kuruluyor.

6 Kasım 2017 tarihli Milliyet gazetesinde Salim Küçükömeroğlu'nun FETÖ üyelerinin şifreli giriş yaptığı bylock'a 39 bin 60 kez girdiği yazıyor. 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş. S.Y.)

■ Gürsoy'un eşinin kuzeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişi Ahmet Halit Tolu, Arı İnovasyon'a Pro Partners firması üzerinden danışmanlık verdi ve fatura düzenlendi. TOLU, Ekim 2021'de FETÖ operasyonlarından tutuklandı. Edirne Cezaevi'nde bulunuyor.

(Suçun şahsiliği ilkesinden hareketle akrabalık ilişkisini doğrudan FETÖ üyeliği iddiası ile birlikte anmayı doğru bulmam. Ancak bağımsız yargı tarafından incelemeye değer konular olduğunu not düşmek isterim. S.Y.)

■ Erk Ajans'ın ortağı M. Şems Hakkıibrahimoğlu, reklam ve tanıtım işlerini Vedat Demiröz'ün oğlu ile birlikte yürütüyor.

(13 Ocak 2018 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Aykut Küçükkaya'nın haberi: “Vedat Demiröz'ün oğlu Enes Demiröz ile eşi Zeynep Demiröz iki farklı enerji şirketinde ortak ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Demiröz'ün kızı Betül Akyıldız da kardeşinin enerji şirketinin ortaklarından… Ailenin tümü ise Optimum A.Ş.'de buluşmuş. Demiröz'ün kardeşi, eski AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı Nevzat Demiröz, 10'u aşkın şirkete, damadı Halil İbrahim Akyıldız 14 şirkete kayyum olarak atandı.”

(Optimum Yaşam Merkezi İnşaat ve Ticaret adıyla kayıtlı şirkette Akyıldız'ın üyeliği 2019 yılında son bulmuş. S.Y.)