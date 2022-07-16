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Ek gösterge artışından yararlanabilecek miyim?

Devlet memuruyum. 2022 Kasım ayında yaş haddinden emekli olacağım. Emekli ikramiyesinde 3.600 ek gösterge artışından yararlanabilecek miyim? Özgün Arslan

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenlere, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda artış meydana gelirse, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle ikramiye farkı ödeniyor. Aylığa hak kazanılan tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı taktirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da ayrıca ödeniyor.

Bu bağlamda, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan ek gösterge artışları yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edileceğiniz 2022 Kasım ayını takip eden ilk mali yılın birinci ayında emekli ikramiyesi hesaplanmasında esas alınan katsayılar dışındaki bir unsurda artış, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak katsayılar ise aylığa hak kazandığınız tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda meydana gelen artış olarak ortaya çıkıyor.

Buna göre de, 2023 Ocak ayından itibaren geçerli olacak katsayılar ile mevcut ek göstergenizde oluşacak ek gösterge artışına bağlı olarak ikramiye farkı alabileceksiniz.

İki günlük sigorta başlangıç sayılır mı?

Eylül 1971 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim Eylül 1990 olup, işveren tarafından sadece 2 gün prim yatırılmış. İşten ayrılış tarihim de 30 Eylül 1990. Bu 2 günlük prim ile ilk işe giriş tarihim Eylül 1990 olarak sayılacak mı? Şunun için soruyorum; “ilk işe giriş tarihi 10 günü geçen uzun çalışma yılı olarak sayılacak” diye bir ibare koymuşlar. Tamer G.

“İlk işe giriş tarihi 10 günü geçen uzun çalışma yılı olarak sayılacak” ifadesi ile neyi kastettiğinizi ve bu ifadenin nereye koyulduğunu bilemedim. Ancak 4/a (SSK) sigortalıları için emeklilik açısından, bir gün bile olsa adlarına ilk defa uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmeye başlandığı tarih sigortalılık sürelerinin başlangıcı kabul edilir.

Bu bağlamda, Eylül 1990'da adınıza 2 gün uzun vadeli sigorta kollarına prim yatırılmış ise sigorta başlangıcınız sayılır.