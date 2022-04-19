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Emekli ve yetim aylığı SGK borcu için haczedilebilir mi?

28 Mart 2022 tarihli SÖZCÜ'deki köşenizde “Babasından yetim aylığı alan kız çocuğunun aylığı haczedilmez” yazıyordu. Eskiden ortağı olduğum şirketlerin SGK borçlarından dolayı diğer ortakları bulamayıp, hem şahsıma ait SSK emekli aylığımdan, hem de babamdan (Emekli Sandığı'ndan) bağlanan yetim aylığımdan kesinti yapılıyor. Bu durumda nereye nasıl bir başvuruda bulunmam gerekir? Ayşe S.

28 Mart 2022 tarihli SÖZCÜ'de verdiğim yanıt, “Vefat eden eşin banka borçlarından dolayı mirasın reddedilmesinin, dul aylığı bağlanmasına engel teşkil etmeyeceği ve bağlanacak dul aylığının banka borcundan dolayı da haczedilemeyeceğine” ilişkindi.

Sizin durumunuz farklı. 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 93. maddesine göre, sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri SGK alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemiyor. Sizin borcunuz, şirket ortaklığından dolayı sorumlu olduğunuz, şirketin SGK prim borcu olduğundan, kendi emekli aylığınız ve babanızdan bağlanan yetim aylığınız haczedilmezlik kapsamında değil. Bu bağlamda, uygulanan haciz işlemlerinde yasaya aykırı bir durum yok.

Memuriyet sürem için ikramiye alabilir miyim?

1991-2007 yılları arasında kamu personeli olarak çalıştım, daha sonra istifa ederek özelde devam ettim. Tüm emeklilik şartlarımı sağlayarak emeklilik başvurumu yaptım ve maaş bağlandı. Sormak istediğim, 16 yıllık memuriyet sürem için ikramiye alabilir miyim? Bunun için nereye müracaat etmem gerekiyor? Bağlı bulunduğum SGK İl Müdürlüğü'nden bilgi alamadım. Kendileriyle ilgili olmadığını söylüyor. 170'i aradım, bilgi alamadım. Bu konuda değerli fikrinize danışma ihtiyacı duydum. Sezgin İ.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, diğer sigortalılık statülerinde (4/a, 4/b, banka emekli sandığı gibi) çalışması olup, hizmet süreleri birleştirilerek emekli aylığı bağlananlara, memuriyette geçen çalışmalarının 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına uygun olarak sona ermiş olması koşuluyla emekli ikramiyesi ödeniyor.

İstifa ettiğiniz tarihte sigortalılık/hizmet süreniz 15 yıldan fazla olup, kıdem tazminatına hak kazanmak için aranan 15 yıl sigortalılık süresi ve 3.600 prim günü koşullarını sağladığınızdan, 16 yıllık memuriyet süreniz için ikramiye ödenmesi gerekir.

Emekli ikramiyesi, memurun çalıştığı kurumdan tahsil edilmek üzere SGK tarafından ödeniyor. Bunun için SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na başvurmalısınız.

EYT yasası çıkarsa emekliliğe zorlanır mıyız?

Kamuda taşeron işçisi olarak çalışırken kadroya geçirilen taşeron işçisiyim. Emekliliğe hak kazanmama 7 yıl var. EYT ile ilgili yasa çıkarsa, bizi de zorla emekli ederler mi? En azından kalan 7 yılımı da çalışmak istiyorum. Ayşe M.

EYT ile ilgili yasa çıkmadan bu sorunuza yanıt vermek mümkün değil. En azından kanun teklifinin ortaya çıkması gerekiyor. Zira an itibarıyla ortaya çıkmış ve kamuoyu ile paylaşılan bir metin yok. Yapılan tartışmalar kulis haberlerine dayanıyor. Ancak EYT yasası esas alınarak emekliliğe zorlanacağınıza ihtimal vermiyorum.