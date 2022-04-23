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Emeklilik başvurusu için haziran mı temmuz mu?

2022 Haziran ayında emekliliğe hak kazanacağım. Emeklilik dilekçesini vermek için Temmuz zammını beklemeli miyim yoksa Haziran'da hemen vermeli miyim? Temmuz zammı bağlanacak maaşı etkiler mi ya da dilekçemi Haziran'da verirsem daha mı düşük maaş bağlanır? Hüseyin F.

Emeklilik başvurunuzu haziran ayında yapmak ile temmuz ayında yapmak arasında emekli aylığı tutarı açısından fark olmaz. Her iki halde de emekli aylığınız 2022 Ocak ayı itibarıyla hesaplanır. Hesaplanan tutar, emekli aylıklarına 2022 Ocak ayında yapılan ve 2022 Temmuz ayında yapılacak olan zam oranı kadar artırılır. Ancak emekli aylığının başlangıcı, bayram ikramiyesi ve çalışmakta olanlar için kıdem tazminatı açısından da değerlendirme yapmakta yarar var.

Emekli aylığı, başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere bağlanıyor. Bu bağlamda, Haziran ayında başvurursanız emekli aylığınız temmuz ayından, temmuz ayında başvurursanız ağustos ayından geçerli olmak üzere bağlanır. Yani, haziran ayında başvurursanız, bir ay daha erken emekli aylığı almaya başlarsınız.

Bayram ikramiyesi, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alanlara ödeniyor. Emeklilik için Haziran ayında başvurursanız, Kurban Bayramı'nın içinde bulunduğu temmuz ayında emekli aylığı alıyor olacağınızdan, bayram ikramiyesi de alırsınız. Başvurunuzu temmuz ayında yaparsanız bayram ikramiyesi alamazsınız.

Kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayılarındaki artışa bağlı olarak ocak ve temmuz aylarında artıyor. Temmuz artışından yararlanmak için işten ayrılmak ve emeklilik başvurusu için temmuz ayı beklenebilir.

Sonuç itibarıyla haziran ayında yapacağınız emeklilik başvurusu, kıdem tazminatı tavanı göz ardı edildiğinde, fazladan bir emekli aylığı ve bir bayram ikramiyesi almanızı sağlar.

3600 ek göstergeye bağlı ikramiye farkı alabilir miyim?

29 yıl hizmeti, 1/4 de bulunan uzman öğretmenim. Temmuz 2022'de emekli olduğumda 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek 3600 ek göstergeye bağlı ikramiye farkı alabilir miyim? Ahmet Ö.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelen artışlara bağlı olarak ikramiye farkı ödemesi, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananlara yapılıyor. Bu bağlamda, Temmuz 2022'de yaş haddi nedeniyle değil de kendi isteğinizle emekli olursanız, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan 3600 ek göstergeye bağlı olarak ikramiye farkı alamazsınız.