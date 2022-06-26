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Emeklilik, kıdem tazminatı ve sonrası çalışma

Emekli olmayı hak ettim, emekli başvurumu yapmak istiyorum. Kafama takılan sorular var, yanıtlarsanız sevinirim. İşyerimde 5 yıldır aralıksız çalışmaktayım. Kıdem tazminatı alabilir miyim? Yüksek enflasyon sebebiyle temmuzda asgari ücrete zam konuşulmaktadır, zam olursa kıdem tazminatı güncel asgari ücretten mi yoksa sene başındaki asgari ücretten mi hesaplanır? Emeklilik başvurusu anında işyerinin çıkış yapması gerekiyor mu? Ne kadar süre sonra tekrar çalışamaya başlayabilirim? Emekli olarak çalışırsam maaşımdan kesinti olur mu? Mustafa Ç.

Emeklilik nedeniyle işten ayrılma durumu, kıdem tazminatına hak kazanılmasını sağlayan haller arasında sayılıyor. Bu bağlamda, işten emeklilik nedeniyle ayrıldığınızda kıdem tazminatına hak kazanırsınız. İşvereniniz kıdem tazminatınızı ödemek için en fazla, emekliliğe hak kazandığınıza dair belge isteyebilir. Bunu da SGK'dan temin edebilirsiniz.

Kıdem tazminatının hesaplanması son ücret üzerinden yapılır. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılır ve zamlı ücret aldıktan sonra işten ayrılma halinde, kıdem tazminatı zamlı asgari ücret üzerinden hesaplanır. Emeklilik başvurusu için sigortalının çalıştığı işten ayrılmış olması, bu bağlamda işyerinin çıkış yapması gerekiyor. Emeklilik başvurusunu yaptıktan sonra, sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak tekrar çalışamaya başlayabilirsiniz. Geçmesi gereken belirlenmiş bir süre yok. Bu durumda emekli aylığınızdan kesinti olmaz. Sadece çalışmanız karşılığı alacağınız ücretinizden yüzde 7.5 oranında SGDP kesintisi yapılır.

Anneye çocuğundan aylık bağlanmasının koşulu

Emekliliğine az kalmış ağabeyim vefat etti. Kendisi bekârdı. Babamdan dul aylığı alan anneme ağabeyimden aylık bağlanır mı ya da sigorta primleri anneme ödenir mi? Yusuf Acar

Ağabeyinizin emekliliğine az kalmış olmasına göre, hak sahiplerine aylık bağlanır. Ancak vefat eden sigortalının hak sahibi annesine aylık bağlanması için aranan koşullardan biri, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması. Anneniz babanızdan dul aylığı aldığından, kendisine ağabeyinizden aylık bağlanmaz. Prim iadesi, vefat eden sigortalı açısından aylık bağlanamaması durumunda yapılıyor. Sigortalı açısından aylık bağlanabilen durumda prim iadesi yapılmadığından, ağabeyinizin primlerinin iadesi de mümkün olmaz.

Ekim 2008 sonrası emeklilik statüsünün tespiti

Serbest çalışan bir esnafım. 2011 yılından beri Bağ-Kur'luyum. Yaşım gereği emekli olamadım. Bağ-Kur yaşla değil, 15 sene prim ödeyerek emekli ediyormuş. SSK'ya geçebilir miyim? Yaşlandım ama 4 yıl daha prim ödemem gerekecek, ödemekte zorlanıyorum. Bana yol gösterirseniz sevinirim. Özlem B.

SSK'ya geçebilirsiniz, ancak Bağ-Kur'a göre daha erken emekli olamazsınız. Şöyle ki; 4/a (SSK) statüsünden emekliliğiniz için de en az 4.900 prim günü gerekiyor. Daha önemlisi, sizin gibi Ekim 2008 sonrasında ilk defa sigortalı olanlardan birden fazla sigortalılık kapsamında çalışması olanlara, en fazla prim ödediği sigortalılık hali, prim günlerinin eşit olması halinde ise son sigortalılık hali esas alınarak emekli aylığı bağlanıyor. Bu bağlamda, 4/a statüsünden emekli olabilmeniz için toplam prim ödemenizin yarıdan fazlasının 4/a kapsamında olması, bu da en az mevcut 4/b (Bağ-Kur) prim gününüz kadar (11 yıl) daha 4/a kapsamında prim ödemeniz gerektiği anlamına geliyor. Oysa Bağ-Kur kapsamında prim gününüzü 15 yıla tamamladığınızda, 61 yaşınızı da doldurmuş iseniz emekli olabilirsiniz.