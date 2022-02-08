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Yetim aylığı için yargıya başvurabilirsiniz

2021 yılında vefat eden eşimden Bağ-Kur dul aylığı almaktayım. Kendime ait sigortam ve maaşım bulunmamaktadır. SSK emeklisi iken 1998 yılında vefat eden babamdan yetim aylığı alabilme hakkım doğar mı? 9 Ocak 2021 tarihli yazınızda benimkine benzer bir soruyu yanıtladığınızı okudum. Benim sorumu da yanıtlarsanız çok mutlu olurum. Emel Aydınmakina

Durumunuz, 9 Ocak 2021 tarihli yazıdaki okur ile aynı değil. İlk bakışta benzer gibi gözükse de farklılıklar var. Ve küçük gibi gözüken farklılıklar sonuca etkili oluyor.

Orada 1 Ekim 2008 tarihinden önce (2007 yılında) vefat eden eşten aylık almak iken 1 Ekim 2008 tarihinden sonra (2021 yılında) vefat eden babadan aylığa hak kazanma durumu söz konusu.Siz ise 1 Ekim 2008 tarihinden sonra (2021 yılında) vefat eden eşinizden aylık almaya başlıyorsunuz ve 1 Ekim 2008 tarihinden önce (1998 yılında) vefat etmiş olsa da 2021 yılında eşinizin vefatı ile babanızdan hak sahibi oluyorsunuz.

5 Aralık 2017 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği sonrası, 2008/Ekim aybaşından önce ölen sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanmasında, hak sahiplerine ilişkin koşulların tespitinde hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihteki Kanun hükümleri uygulanıyor.

Bu bağlamda, 2008/Ekim aybaşından önce ölen sigortalının/emeklinin hak sahiplerine 5 Aralık 2017 tarihinden sonraki süreler için ölüm gelir/aylığı bağlanmasında 5510 sayılı SSGSS Kanunu hükümleri uygulanıyor.

2008/Ekim aybaşından sonra ölen eşinden dolayı dul aylığına hak kazanan eşe, ölüm tarihi 2008/Ekim ayından önce veya sonra olan babasından/annesinden dolayı 5 Aralık 2017 tarihinden sonra yetim aylığı bağlanması talebinde bulunduğunda, 5510 sayılı Kanun'un 54. maddesine göre değerlendirme yapılarak tercih ettiği aylık ödeniyor.

2021 yılında eşinizin vefatı ile hem eşinizden hem babanızdan hak sahibi olduğunuzdan, değerlendirme 5510 sayılı SSGSS Kanununa göre yapılır. 5510 sayılı Kanunun 54. maddesine göre de hem eşinden hem anne ve/veya babasından aylığa hak kazananlara tercih ettiği aylık bağlandığından, SGK ayrıca babanızdan aylık bağlamaz. Ancak yargı yoluyla babanızdan da aylık almanız mümkün olabilir.

5 Aralık 2017 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliğinden önce, ölüm (dul/yetim) aylığında hak sahipleri açısından sigortalının ölüm tarihinde geçerli olan mevzuat hükümleri uygulanıyordu. Bu bağlamda, iki aylık söz konusu olduğunda, ölen sigortalılardan birisinin ölüm tarihi 1 Ekim 2008 öncesi ise ve diğer sigortalı da 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ölmüşse, sigortalıların statüleri de farklı ise doğrudan 5510 sayılı Kanun'un 54. maddesi uygulanmayıp, ayrı ayrı aylık bağlanıp bağlanamayacağı ölen sigortalıların tabi oldukları kanunlara göre değerlendiriliyordu.

Babanızın vefat tarihinde geçerli olan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre Bağ-Kur'lu eşinden dul aylığı bağlanan, çalışmayan ve kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almayan kız çocuğuna SSK'lı anne/babasından yetim aylığı bağlanıyordu.

Yönetmelik değişikliği olmasaydı, SSK emekli aylığı alan babanızın 1 Ekim 2008 tarihinden önce, Bağ-Kur'lu eşinizin 1 Ekim 2008 tarihinden sonra vefatı ve her ikisinin sigortalılık statüsünün de farklı olmasına bağlı olarak, babanızdan dolayı da aylık bağlanması gerekiyordu.

Bu bağlamda, SGK'dan aylık bağlanması talebinde bulunabilirsiniz. SGK talebinizi muhtemelen yönetmelik değişikliğini gerekçe göstererek reddedecektir. Bu durumda yasa hükmü değişmemesine rağmen yönetmelikle yapılan değişikliğe itiraz ve hakkınızda değişiklik öncesi hükümlerin uygulanması talebiyle konuyu yargıya taşıyabilirsiniz.