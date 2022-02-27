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Camili, seccadeli dindar matematik!..

İlkokuldaki çocuğunun çözmesi gereken matematikte basit dört işlemde AKP'li bazı vekiller sınıfta kaldı. Amerikalı ve Fransızları bakkal hesabı yapamamak ile suçlayan AKP'li vekil Ahmet Hamdi Çamlı, “Roma rakamları var ya bildiğiniz bir kazık iki kazık, v, yanına bir çarpı koy bunlarla uğraşacaktık. Dedem onlara dedi ki, ‘Geri zekalı, bak bu iş böyle olmaz. Al şu sıfırı da çarpmayı bölmeyi hesap yapmayı öğren.” hesabıyla Romalıları bile güldürdü. Şimdi de AKP'li vekil M. Emin Akbaşoğlu, çarpıp bölüp Fransa'da 150 Euro'luk alışverişin yüzde 7 enflasyonla 7 kat artıp, 750 Euro'ya çıktığını buldu. AKP'li bir vekilin söylemi bu hesapla diğer AKP'li vekili gerizekalı mı yapar? Matematiksel mantık doğruluyor! Fransızlar, bu hesaba Fransız kaldı (!)

BİSKÜVİ ALAMAZ

Mizah dergilerini aratmayan matematik hesaplarına son vermek için Talim Terbiye Kurulu, 4 ay önce harekete geçti. Tabii ki artısı eksisiyle, vekiller kara tahta önünde tek ayak üstüne dikilip, T cetveliyle sıra dayağı atılmayacak. MEB'in zaten kendisi LGS, YKS gibi merkezi sistem sınavlarda istikrarlı matematik öğretememe halleriyle defalarca itibarını sıfırladı. 2021 LGS'de 20 matematik sorusu soruldu. Doğru ortalamasını 4,8 açıkladı. Oysa, 3 yanlış 1 doğruyu götürünce, gerçek oran 2.5 nete iniyordu. Bu kurnazlıkla, sonuçları kesin olan matematik öğretemedikleri gerçeği toplumdan gizlendi. Sınava giren 1 milyon 8'inci sınıf öğrencisinden yüz binlercesi, bakkaldan bisküvi alamayacak matematik bilgisiyle liseye geçirildi. Lise vahim de üniversite sınavı farklı mı?

SIFIRI ÇEKTİLER

2021 TYT'de 2,3 milyon adaya 40 matematik sorusu soruldu. Doğru çözme ortalaması 5,1'de kalıp, 218 bin aday ‘sıfır' çekti. YÖK sonunda, bilinen tüm matematik formüllerini yakan bir formül keşfedip, barajları sıfırladı. Matematik dehası Ali Kuşçu ölümünden 548 yıl sonra mezarında ters dönse de sözde Osmanlıcı AKP iktidarı 2022 YKS'de yarım matematik net yapan herkesi üniversiteye alacak. Uluslararası matematik ölçümü TIMSS'de zaten 8. sınıf matematikte 39 ülke arasında zor güç daha yeni 20'nci olabildik. Ders kitaplarında, geometride bile somutlaştırma örnekleri hatalı çıktı. Milletvekilleri, sınav sonuçları derken MEB, ders kitaplarını değiştirmek için 4 ay önce harekete geçti.

PROTOTİP BİTTİ

Türk Milli Eğitim sisteminin amaçları, bilim ve yasalara uygunluk şartlarının sağlanması için akademisyen, öğretmen, görsel tasarımcılar da işin içine alındı. Ücrete mukabil ders kitaplarının incelenmesi için binlerce kişilik Taslak Ders Kitabı Komisyonları kuruldu. Matematik dersinde; ‘Sayılar ve İşlemler, Cebir, Geometri ve Ölçme, Veri İşleme, Olasılık' olmak üzere 5 alan ve Geometri ve Ölçme de kendi içinde 15 ayrı alt öğrenmeye bölünüp, kitaplar yeniden yazıldı. Lise 10. ve 11. sınıf matematik kitaplarının prototipleri geçen hafta bitti. Bilimsel uygunluk ve hata tespiti için kitap örneği online olarak matematik profesörü, doçent, doktor ve öğretmenlere gönderildi.

KRİPTOLU GİZLEME

Akademik kariyeri bilgisayar teknolojileri üzerine olan Talim Terbiye Kurulu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirci, Pisagor'dan, Arşimet'e, Pascal'dan, Harizmi'ye herkesi şaşırtacak bir olasılık hesabı yaptı. Matematik ders kitabı prototipleri, MİT'in kriptolu ‘çok gizli' yazışmaları yani devlet sırrı gibi şifrelendi. İnceleme için gönderilen profesörlerden dahi veriler saklanıp, görseller kopyalanmaya, ikinci kez açılmaya kapatıldı. Özel şifrelerle girilen sistemde görsellerin dikkatle incelemesi istenmedi. Matematik ders kitabında üçgen, kare izlenmiyorsa ne gizlenmişti? İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders kitabına geçen yıl 47 sayfa AKP tarihi sızdıran Talim Terbiye, 2022-2023 eğitim -öğretim yılı yani Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde bu kez tüm ders kitaplarını dindarlaştırıyor.

HESAP İÇİNDE HESAP

Matematik kitabının kapağı cami, kubbe, minber, minare fotoğrafıyla başlıyor. Fonksiyonlar konusu tamamı başörtülü kadınların çalıştığı bir halı fabrikası görselleriyle işleniyor. Kitabı inceleyen komisyonundaki profesörler, “Fonksiyonlar konusunda ‘girdiler' fabrikaya ‘yün ve iplik' olarak girip, ‘çıktılar' kısmında ‘halı' değil ‘seccade' olarak çıkarılıyor. Kaynak bildirmek zorundalar ama cami, seccade, başörtülü kadın işçi görselleri referanslarda yok. Referansları açınca halı dokuyan başörtülü kadınlar, lacivert önlüklü başı açık işçi kadınlara dönüşüyor.” diyerek TTK'na itiraz etti. Matematik kitabına dinsel obje sızdırılması, çarşı pazar ve sınavlarda işe yaramaz. Bu hesap, başka hesap! Geometri kitabını 1 asır önce yazan, üçgen, dikdörtgen gibi matematik kavramlarının isim babası bir matematik dehası Atatürk ve Cumhuriyet'le hesaplaşılıyor!..