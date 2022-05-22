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Kişi başına 50 bin dolar düşen ülkeye bakar mısınız?

Orada yaşayan bir doktorun yazdıklarını okurken “Bu kadar da olmaz, çok abartmış” diye düşünmeye başladım. Okuduklarımı başka kaynaklardan da doğrulayınca, sizlerle paylaşmaya karar verdim.

Finlandiya'dan söz ediyorum…

Öncelikle şunu belirteyim: Bu ülkede yoksul insan görmek çok zor. Halkın yaşam standardı genellikle iyi…

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Eğer bir Finli alkol, uyuşturucu madde ya da kumar bağımlısı değilse, kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdürebilir.

Zor duruma düştüğünde de devlet desteğini hemen yanıbaşında bulur…

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Buna rağmen insanlar tutumludur.

Tüketim çılgınlığı bu Nordik ülkesine henüz uğramamıştır. Halk gerek gıda, gerekse diğer tüketim harcamalarında asla ısrafa kaçmaz.

Finliler ancak çok gerekli olduğunda yeni bir şey satın alırlar.

Eskiyen giysi ve eşyalarını da ya sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırırlar, ya da ikinci el pazarlarında veya internette satarlar…

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Çocuk sahibi bir ailenin -gelirleri çok iyi olsa da- bit pazarından giyinmesi, kimse tarafından yadırganmadığı gibi olgunluk ve tevazu göstergesi olarak yorumlanır.

Bu kuzey ülkesinde insanlar, soğuk iklimin gerektirdiği rahat giysileri tercih ederler.

Bunu bir örnekle açalım:

Matematik Dünyası adlı dergiye yazan bir okur “Bizim matematikçilerin gömlekleri neden hep eski” diye soruyor.

Editör de “Giydiklerine göre demek ki eski değiller!” cevabını veriyor!..

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İsraftan kaçınan ve doğaya saygılı yaşam biçimini benimseyen insanların ülkesi olarak ünlenen Finlandiya'da çok pahalı ve lüks otomobiller de pek ilgi görmez!

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Eğer bu ülkeye yolunuz yaz mevsiminde düşerse plâstik terlikle dolaşanları gördüğünüzde sakın şaşırmayın!

Zira Finlandiya'da plastik terlikle plaja da gidilir, alışverişe de, lokantaya da…

Dahası öğretmenler derse bile terlikle girebilirler, hatta isterlerse yalınayak ders anlatabilirler!..

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Terlikler eskidiğinde genellikle 1 Euro'ya satılır. Hiç kullanılamayacak duruma geldiğinde de çöpe değil, geri dönüşüm kutularına atılırlar. Böylece çevreye zarar verilmesinin önüne geçildiği gibi, tekrar kullanıma imkan sağlanır…

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Finlandiya'da kişi başına düşen milli gelirin 50 bin dolar (800 bin TL) olduğunu belirterek yazımızı noktalayalım!..