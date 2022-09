Ümit Genç İletişim Bilgileri

Varlık içinde yokluk

Trabzonspor yoktan var ettiği şeylerle kimsenin hayal edemeyeceği şeyleri çok kısa zamanda başardı. Abdullah Avcı ve ekibinin en iyi yaptığı iş realist olmak gerekirse yama üstüne yama yaparak büyük hedefe ulaşmak olmuştu.

Ancak bu sezon varlık içinde yokluk yaşanıyor. Doğal olarak beklenti yükselten şu kadroda ayakların bu kadar geriye gitmesi çok olağan bir durum değil. Sorunun krize bu kadar yakın olması tuhaf karşılanmasın.

Adana Demirspor’un frikikten attığı ilk goldeki baraja bakın. Hiç olmasa daha az sırıtırdı. Mesafe ne olursa olsun, ciddiyeti kaybettiğiniz anda takım olgusundan çıkarsınız. Demirspor kolay rakip mi? Değil. Ama ‘yeni Trabzonspor’ en başta fizik olarak berbat durumda. Bu takım geçen seneden daha genç ama koşu hızı çok düşük. Senden daha iyi koşan bir takıma karşı topu koşturmadan kazanamazsın. Sürekli geriye koşarak kaybedilen enerji altında ezildi Trabzonspor. Buna rağmen 2-2 yapması bana göre büyük şanstı ama isteyen taraf istediğini er ya da geç alıyor. Adana Demirspor’un son dakika golündeki sevinç yumağı kimin hak ettiğini, kimin takım kimliği olduğunu gösterdi.

OYUNU TUTACAK ORTA SAHA TANDEMİ YOK

Mental olarak da anlamsız bir kaygı var. 2 ayda kaybolan neşeden ve coşkudan bahsetmiyorum bile. Abdullah Avcı sorunun ne olduğunu herkesten iyi biliyor ama vücut dilinden çözüm konusunda net bir fikrinin olduğunu söylemek zor.

Adana Demirspor çok iyi bir geçiş takımı. Ferencvaros da öyleydi. İkisinde de bu şekilde defalarca pozisyon verildi. Avcı’nın kariyeri boyunca üzerinde durduğu şeyi bu oyuncu grubuyla çalışmadığını düşünmüyorum. O zaman bireysel performansı bozan, yolunda gitmeyen şeyler vardır. Şart olan bunu düzeltmek. Oyun ve oyuncu tercihleri elbette konuşulmalı ama öncelik asık olan yüzler. İşin teknik-taktik kısmında da en büyük zafiyet oyunu tutamamak olarak gözüküyor. Yani çok kolay orta sahada oyunu tutabilen bırak 3’ü 2’li bir tandem bile yaratabilseydi şu son 2 haftada en az 4 puan daha fazla alır, bu yoğun fikstürde de çok yadırganmazdın. Yapamadılar. Adana’da maçın ilk yarısı 2 orta sahanı (Bardhi, Gbamin) birden oyundan almak o tandemi yapamamaktır işte.

Ezcümle, toparlanması gereken çok konu var. Trabzonspor’da puan kayıpları sürecek, eleştirinin dozunun da hem Abdullah Avcı’ya hem de yönetime karşı artacağı kesin. Takımın çok fazla sayıda değişime uğradığı gerçekliğinden sıyrılmaya, her şeye yeniden başlamaya ihtiyacı var. Maçın kaybedilmesi kötü ancak pozitif ortamın kaybedilmesi daha kötü. Bir an önce pozitif şeylerin sayısının artması, her şey kaosa dönüşmeden skorla pekiştirilmesi gerek.