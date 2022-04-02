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Ramazan ekranı başladı

Sevgili okuyucularım, Putin'in son söylevleri maalesef ciddi oranda doğalgaza zam gelmesine sebebiyet verdi. Bir taraftan petrol fiyatlarının dünyada yükselmesi, bir taraftan enerji sıkışıklığı yurdumuzda insanlarımızın ekonomik yaşadığı sıkıntılar. Haberlerde bu hafta rastladığımız konu başlıkları bundan ibaret.

Ekran dizi rekabetinde ise müthiş bir senaryo zenginliği görüyoruz. Camdaki Kız ve pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi ‘Yargı' Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşmaya devam ederken, gündüz kuşağı programları arasında, Aslı Hünel ‘Gelin Evi' programı ile hafta içi her gün Show TV'de izleyicisi ile kucaklaşıyor. On bir ayın sultanı mübarek ramazan günleri hayırlısı ile başladı. Nihat Hatipoğlu hoca yine reyting rekabetinde başı çekecek gözüküyor. Yıllardır izleyicinin alışkanlığı bu yönde devam edecektir.

FOX'un önemli dizisi ‘Yasak Elma' ilk çıktığı günden bu yana başarı çizgisini hiç bozmadan devam etmesi takdire şayan olarak gözümüze çarpıyor. FOX'tan bahsetmişken ekranın haber yüzü Selçuk Tepeli'nin reytinglerini de sizlere okumak isterim. Selçuk Tepeli, reytinglerini artırarak devam ediyor. FOX'un başarılı Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün moderatörlüğünde, 7 bazı günler 8 reytinglere çıkan Selçuk Tepeli böylelikle FOX'un dizilerinde çok önemli seperatör olarak iyi reyting bırakıyor. Haberlerin yoğunluğu Selçuk Tepeli'nin FOX ekranında tecrübe kazanmasıyla birleşince büyük başarıda böylelikle gelmiş oldu. Koltuklara başarılı olunduğu sürece oturulur. Tepeli de bunun bilinci içinde çalışıyor. Pilot kameraya iyi anlatım yapmak, doğal olmak ve doğru inisiyatif kullanmaktır. Asıl olan doğru rota göstergesi……

Son olarak Number One TV'de program yapan sanatçı Tuba Ünal hem çıkardığı single hem de yaptığı ekrandaki güzel sunumları ile dikkatleri üstünde topluyor.

Sevgi ile kalın…