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Çirkinlik

-Davranışı ve söylemi kişinin göstergesidir.-

Toplumsal yaşamın değişik alanlarında ve bölümlerinde karşılaşılan durumlar ve olaylar insanı mutlu ettiği gibi üzüntüye de boğmaktadır. Kişilerin tutum ve davranışlarındaki bozukluk ve aykırılıklar umut ve güven kırıcı olmaktan öte kimi zaman iğrenç yanlarıyla insanı derinden yaralamaktadır. Aile kaynaklı olduğu gibi yetişme düzenine bağlanan açılımlar, dil kullanımı ve davranış biçimleri kişisel nitelik belirtileridir. Toplumda cins, aile, eğitim, kişisel özellik ve yetişme düzeni yönünden değişiklikler taşıyan bireyler arasında kimi ayrılıklar olsa da toplumsal alanda tutum ve davranış özeniyle herkesin duyarlı olması gereği tartışılamaz. Karşılıklı saygı her insanın insanlık ölçüsüdür.

Kimi basın yayın organlarında görüş ve düşünce ayrılıkları, karşıtlıklar nedeniyle öyle olmayacak şeyler yazılarak insanlar karalanıyor ki yazanların insanlık ve kişilik nitelikleriyle değerleri düşündürüyor, üzüyor. Özellikle siyasal görüş ve ilişki ayrılıkları nedeniyle birbirlerini karalıyorlar ki insan tiksiniyor. Başkalarına yaranmak çabasıyla, kışkırtmalarla, kendini gösterme küçüklüğüyle olmayacak durumlar yalanıyla öyle şeyler yazılıyor ki insanlıklarından kuşku duyuluyor.

Kimileri için söylenecek o kadar çok şey var ama dilime, yazmak için kalemime yakıştıramıyorum. Ortamı kirleten, havayı karartan, duygu ve düşünce dünyamızı gölgeleyen tutum, davranış, söz ve yazılarıyla öyle kimileri var ki kınamak az gelir. Başkalarının maşası olarak, olmadık nedenlerle kişiliklere saldıran kişiliksizler, yazarlık sıfatına sığınarak eleştiri yaptığını sanarak yalanlarla yıkım tellâllığı yapan kendini bilmezler pislik saçmaktan, saçmalamaktan utanmıyorlar. Karşı görüşte olmak, katılmamak, karalama ve yıkma çabasına neden olamaz, olmamalı. İnsanlıkla bağdaşmayan tutum ve davranışlar kişilik bozukluğunun belirtileridir.

İktidar kesimi, kendilerinden olmadığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU karşıtlığını İstanbul ve İstanbullular'a karşıtlık biçiminde sürdürüyor. Çeşitli engellemeler bunun kanıtı. Tüm siyasal amaçlı çekememezliklere, engellemelere karşın İMAMOĞLU beğeni toplayan çalışmalarını birbirine ekledi. Kentin görünümünden yapılanmalara, halkla ilişkilere, özellikle öğrencilere desteğe kadar elatmadığı sorun bırakmadı. AKP kıskançlık nöbetleri geçiriyor. Genel başkanları iş olsun türünden konuşup sözde eleştirileriyle yıpratmaya çalışıyor. Kuraldışı izlemeyle “Eleştiri” denilerek saldırıyorlar. AKP genel başkanının tutumu ve sözleri tam bir hukuksuzluk. Kıskançlığın siyasal görünümlüsünün bu türü çok az görülür. Ama ne yapsalar boşuna, güneş balçıkla sıvanmaz. Tanışıp görüşmemiz olmamasına karşın İstanbul'u seven bir yurttaş olarak izlediklerim nedeniyle kendisini içtenlikle kutluyorum.