Bill Gates bile küresel ısınma konusunda karamsar

Geçtiğimiz günlerde Reddit kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Bill Gates, küresel ısınmanın önüne geçilmesi konusundaki çalışmalarla ilgili karamsar bir tablo çizdi.

Dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, Reddit kullanıcılarının sorularını yanıtladı. Gates, soru-cevap etkinliğinde sahip olduğu her şeyi bağış yapmak için satacağını yinelerken küresel ısınma ile ilgili sorulara da yanıt verdi.

Gates, uzun zamandır iklim krizi konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalar yapıyor, ancak yine de küresel ısınma konusunda son derece karamsar.

Gates’e göre dünya, 2015 Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen sınırları aşmaktan kaçınamayacak.

Gates ayrıca, dünyanın bazı bölgelerinde çocukların yüzde 10’undan fazlasının beş yaşından önce öldüğüne ve yüzde 30’dan fazlasının yeterince yiyecek bulamadığına dikkat çekti.

Gates çizdiği karamsar tabloya rağmen, biraz da olsa iyimserliğini koruyor ve “Hala korkunç bir sonuçtan kaçınabileceğimize inanıyorum” diyor.

Gates, ayrıca Beyond Meat ve Impossible Foods dahil olmak üzere etsiz et ürünleri yapmak için çalışan birkaç şirketi de destekliyor. Gates, Reddit’e “Bugün payları küçük olsa da sonunda bu ürünlerin çok iyi olacağını düşünüyorum. Et alternatifleri ve iklim bilincine sahip yollar üretmek için alternatifler bulmak önemli, çünkü vegan olmak isteyenler için bu harika ama çoğu insanın bunu yapacağını sanmıyorum” dedi.

Gates genel olarak iklim değişikliğiyle mücadele etmenin en iyi yolunun uygun maliyetli temiz enerji alternatifleri yaratmak olduğu tezini destekliyor.

