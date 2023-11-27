Filistinli öğrencilere saldırı düzenlemişti… Yakalandı

ABD'nin Vermont eyaletinde, Filistin kökenli 3 öğrenciye silahlı saldırı düzenleyen 48 yaşındaki Jason J. Eaton adlı şüpheli yakalandı.

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Saldırının gerçekleştiği Burlington şehrinde polis, yapılan soruşturmaların ardından 48 yaşındaki Jason J. Eaton adlı şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Eaton’un saldırı yerinin önündeki apartmanında arama yapılarak kanıt toplandığı ve bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiği belirtildi.

Burlington Polis Şefi Jon Murad, yaptığı yazılı açıklamada, her biri 20 yaşında olan Filistin kökenli 3 kişinin, bir akraba ziyareti dönüşünde ikisinin üzerinde Filistin kefiyesi olduğu halde yolda yürürken, akşam yerel saatle 18.30 sularında silahlı beyaz bir adamla karşılaştıklarını aktardı.

4 EL ATEŞ ETTİ

Murad, zanlının taraflar arasında hiçbir konuşma olmadan silahını ateşleyerek en az 4 el ateş ederek kaçtığına inanıldığını, hastaneye kaldırılan 3 kurbandan ikisinin durumunun stabil, diğerinin ise “çok daha ciddi yaralanmalara” maruz kaldığını belirtti.

İKİSİ ABD VATANDAŞI

Gençlerden ikisinin ABD vatandaşı olduğunu, diğerinin de yasal olarak ülkede bulunduğu bilgisini paylaşan Murad, saldırının “nefret suçu” saiki ile işlenmiş olabileceğini dile getirerek, ancak şu aşamada kamuoyunu kesin bir sonuç çıkartmaktan kaçınmaya davet etti.

Murad, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve yerel polisin incelemeleri sürdürdüğünü aktardı.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Filistinli 3 öğrenciye yapılan saldırı hakkında Başkan Joe Biden’ın bilgilendirildiği ve soruşturma ile ilgili gelişmeleri takip ettiği bildirildi.

Vermont’un bağımsız Senatörü Bernie Sanders da saldırıyı kınayarak, “Burlington’da üç genç Filistinlinin vurulması şok edici ve derinden üzücü. Nefretin burada veya hiçbir yerde yeri yoktur. Tam bir soruşturmayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Vermont Valisi Phil Scott da saldırıyı bir trajedi olarak nitelendirerek, eyalet sakinlerini birleşmeye ve “saldırının daha fazla nefreti veya bölücülüğü kışkırtmasına izin vermemeye” çağırdı.

Saldırıya yanıt olarak ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri New York’un Demokrat Milletvekili Hakeem Jeffries de X hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizde hiç kimse etnik kökeni veya dini mensubiyeti nedeniyle hedef alınmamalıdır. Nefretin kazanmasına izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Amerikan-Arap Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi de yayımladığı açıklamada, saldırının, kurbanların Arap olması nedeniyle gerçekleştiğine inandıklarını kaydederken, Barış İçin Yahudi Sesi (JVP) Vermont Ofisi de saldırı nedeniyle dehşete düştüklerini duyurdu.

JVP'nin açıklamasında, “Öğrenciler, aileleri ve bu açık nefret eyleminden etkilenen herkesin yanındayız. İşgal altındaki Filistin’de, dünyanın her yerinde ve burada Vermont’ta bulunan tüm Filistin halkıyla dayanışma içindeyiz.” denildi. (AA)