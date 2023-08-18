Kıbrıs’ta gerilim: KKTC güçleri BM araçlarını dozerle kaldırdı

BM Barış Gücü askerlerinin Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek için alana beton bloklar yerleştirmesi KKTC güçlerini harekete geçirdi. KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, "Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacak" dedi.

Sozcu.com.tr

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BM Barış Gücü askerleri ile KKTC güvenlik güçleri arasında bugün gerginlik yaşandı.

BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi’ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirdi. Türk tarafının yetkililerini ve yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri, ayrıca araçlarını KKTC topraklarına park etti.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise, BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne KKTC’den kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan Pile-Yiğitler Yolu Projesi’nden geri dönüş olmayacağını bildirdi.

Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Pile-Yiğitler Yolu Projesi’nin son derece insancıl amaçlarla ve hiçbir art niyet olmadan hazırlandığını belirterek “Rum'un ve İngiliz üslerinin insafına terk edilen Kıbrıs Türk insanının hayatını kolaylaştırmak için böyle bir proje yapılmıştır.” ifadesini kullandı.

KKTC’nin bir yerden toprak çalma niyeti olmadığını vurgulayan Ertuğruloğlu, “Pile-Yiğitler Yolu Projesi’nden geri dönüş olmayacak. Bu proje tamamen insani bir projedir ve hiçbir art niyet içermemektedir. Komployla karşı karşıyayız. BM bizi engellemeye çalışmasın. Bu yolu biz yapacağız. Bitmiştir. Kararlılığımızdan geri adım atmayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğruloğlu, BM Barış Gücü’nün Türk dostu bir örgüt olmadığını vurgulayarak KKTC olarak oyuna gelmeyeceklerini belirtti. (AA)

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