Rusya’ya gidecekler dikkat: Yeni yasa ile bir kelime yüzünden gözaltına alınabilirsiniz

Ukrayna ile savaşın içinde olan Rusya'da yeni bir yasa tasarısı büyük tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya’da gündeme gelen yeni bir yasa tasarısı ülkeyi ziyaret eden yabancılara ceza verilmesini öngörüyor…

Rusya, ülkeyi ziyaret eden yabancıların Kremlin’in Ukrayna’daki savaşını eleştirmelerini ve LGBT sorunları hakkında konuşmalarını yasaklayan bir “sadakat anlaşması” imzalamaya zorlayacak bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağı, Devlet Başkanı Putin’in Rusya’yı “şeytani” Batılı ülkelere karşı hayatta kalmak için varoluşsal bir savaşın içinde göstermeye çalıştığı bir döneme denk geliyor.

Devlet haber ajansı Tass, anlaşmanın yabancıların “Rusya Federasyonu’nun dış ve iç devlet politikasını, kamu yetkililerini ve yetkililerini herhangi bir şekilde itibarsızlaştırmasını” yasaklayacağını söyledi.

İnsan hakları avukatları yasanın batılı gazetecilerin Rusya’da yasalara karşı gelmeden çalışmasını imkansız hale getireceğini söyledi. Geçen yıl Kremlin’in Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemleri hakkında “yalan haber” yayınlamayı cezai suç haline getiren bir yasayı onaylamasının ardından çoğu Rusya’yı terk etti.

Henüz cezayı ihlal eden yabancılara ne gibi cezalar verileceği bilinmezken Rus siyasetçi Leonid Kalashnikov tasarının büyük ihtimalle onaylanacağını söyledi.

LGBT HAREKETİ FAALİYETLERİ YASAKLANDI

Rusya’da mahkeme, LGBT hareketinin “aşırılıkçı” olarak kabul edilmesi ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verdi.

Rusya Yüksek Mahkemesi, Adalet Bakanlığının başvurusu üzerine LGBT hareketinin ülkedeki faaliyetlerine ilişkin toplandı.

Kamuya kapalı gerçekleşen toplantıda, LGBT hareketinin aşırılıkçı olarak kabul edilmesine ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Rusya Adalet Bakanlığından 17 Kasım’da yapılan açıklamada, LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini ayrışma unsurlarının tespit edildiği ve bunun, federal yasayı ihlal ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, LGBT hareketinin “aşırılıkçı” olarak kabul edilmesi ve ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanması için Rusya Yüksek Mahkemesine başvurulduğu kaydedilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen yıl imzaladığı kararnameyle ülkede eş cinsel ilişkiler, “Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler” kapsamına dahil edilmişti.