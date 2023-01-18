EKYS başvuru işlemleri başladı: EKYS başvuru ücreti ne kadar?

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için başvurular 18 Ocak itibariyle başladı. EKYS başvuru ücreti 285 lira olarak belirlenirken, Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan adayların girebileceği EKYS başvurusu ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

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Müdür ve Müdür Yardımcısı olmak isteyenler için düzenlenecek Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) başvuruları bugün itibariyle başladı. Adaylar başvurularını, 18 Ocak – 24 Ocak tarihleri arasında yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacak.

EKYS BAŞVURU SAYFASI

EKYS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar 18-25 Ocak 2023 tarihleri arasında, bankalara ÖSYM adına 285,00 TL sınav ücretini yatıracaklardır. Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Adaylar sınav ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından TL olarak kredi kartı/banka kartıyla da yatırabileceklerdir.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (427,50 TL) yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz. Sınava başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra adaylar, sınav ücretini yatırmalıdır. Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, sınava başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

Sınava başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir. Sınav ücreti ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

EKYS SINAVI NE ZAMAN?

2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) 5 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan, bir test uygulanacaktır.

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür: %20.

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.

c) Değerler eğitimi: %10.

ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10.

d) Eğitim bilimleri: %30.

e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler): %20.

Testte tüm mevzuattan soru yer almayabilecektir