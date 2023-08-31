Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla TÜFE'nin Ağustos'ta aylık yüzde 7 artması, yıllık bazda ise yükselişine devam ederek yüzde 55.9'a çıkması bekleniyor. TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranını 4 Eylül'de saat 10.00'da açıklayacak.

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Seçimlerin ardından sigaradan akaryakıta vergilerde yapılan artışın yanı sıra deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi, KDV’de artışlara gidilmiş tek seferlik ek MTV getirilmiş, BSMV ve harçlar da artırılmıştı. Temmuz ayında bu gelişmelerin etkisiyle TÜFE aylık %9.49 yükselmiş sekiz aylık düşüşten sonra yeniden yükselmeye başlamıştı.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranlarını 4 Eylül’de saat 10.00’da açıklayacak.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NE KADAR?

TÜFE’nin Ağustos’ta aylık %7 artması, yıllık bazda ise yükselişine devam ederek %55.9’a çıkması bekleniyor.

Reuters’ın anketine katılan sekiz ekonomistin aylık TÜFE tahminleri %5.3 ila %8.4 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise %53.4 ila %57.9 arasında bulunuyor.

Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı %55.7 seviyesinde bulunurken, tahminler %45 ila %69 bandında yer alıyor. Temmuz ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı %59.9 seviyesindeydi.

Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunda enflasyon tahminini yıl sonu için %22.3’ten %58’e yükseltirken öngörülen patikaya göre 2024 yılında enflasyonun %33 seviyesine gerileyeceğini açıklamıştı. Kademeli sıkı para politikası uygulayacağını açıklayan ve enflasyondaki düşüşü yeniden ana odağı haline getiren TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini üç ayda %8.5 seviyesinden %25 seviyesine çıkardı.